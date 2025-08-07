×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:36, 7 августа 2025

Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После двух перекрытий движения по Крымскому мосту на пункты досмотра выстроились длинные очереди из машин. Со стороны Тамани проезда ждут 2120 машин, со стороны Крыма - 1450. Задерживаются и железнодорожные поезда.

Как писал "Кавказский узел", утром 4 августа в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани было 1485 машин, со стороны Керчи очереди не было.

По данным на 11.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2120 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1450 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов, сообщил сегодня оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как следует из сообщений, за ночь  и утро движение дважды перекрывалось. Так, движение автотранспорта было временно перекрыто с 2.08  мск до 7.45 мск, затем Крымский мост ненадолго закрывался утром - с 8.22 мск до 9.37 мск.

Пользователи чата "Крымский мост" подтвердили, что пришлось провести в очереди несколько часов. "Вчера со стороны Тамани в 2:06 подъехали на досмотр, только достали вещи и сработала сирена. Всех развернули, мы встали снова в очередь. Повезло, что быстро развернулись, сегодня утром спустя 6 часов открыли мост, мы попали почти сразу на досмотр. На все ушло 10 минут после открытия моста и мы помчали. Только проехали мост и пришло сообщение о закрытии моста. Мы именно этого боялись, когда были второй раз на досмотре. Всем, кто 2 раза попал на сирену, терпения и быстрого проезда", - написала Ирина Махинова.

"Шесть часов в пробке  при +35°С и выше", - возмутился пользователь V...V...

"Поезда тоже стоят перед мостом, в общем все в одной лодке, господа автомобилисты", - написал Konstantin.

Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, сообщила сегодня, что 11 поездов между полуостровом и материковой частью задерживаются семь — в сторону полуострова, четыре обратно. Причина не уточняется. 

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по [его] сокращению. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание", — проинформировала компания в своем Telegram-канале.

В Новороссийске сегодня ночью была объявлена атака безэкипажных катеров, в городе звучали сирены, атака отражена без последствий, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:50, 7 августа 2025
Минобороны сообщило об атаках беспилотников в трех регионах ЮФО
Скорая увозит раненного. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:52, 7 августа 2025
Житель Краснодарского края ранен в ходе атаки дронов
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Краснодарский краевой суд Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.ru/maps/org/krasnodarskiy_krayevoy_sud_apellyatsionnaya_instantsiya_po_ugolovnym_delam/109812978470/panorama/?ll=38.969492%2C45.017187&panorama%5Bdirection%5D=184.600000%2C10.000000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=38.969913%2C45.017550&panorama%5Bspan%5D=116.271258%2C60.000000&z=16
21:07, 6 августа 2025
Кубанские пенсионеры добились возврата дела в районный суд
Слики из места затопления частей двух танкеров, спутниковый снимок от 31 июля. Скриншот фото из Telegram-канала Жоры Каваносяна от 05.08.25, https://t.me/ecozhora/5950
20:09, 6 августа 2025
Снимки со спутника показали загрязнения акватории близ Анапы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Георгий Ахобадзе после освобождения. 6 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/paperkartuli/23122
06 августа 2025, 18:20
Георгий Ахобадзе освобожден в зале суда

Подтопление в Туапсинском районе Краснодарского края. Август 2025 г. Скриншот видео МЧС России
06 августа 2025, 13:09
Более 600 пострадавших подали заявления на выплаты в Туапсинском районе 

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 10:16
ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Мастер восстанавливает памятник Сталину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 09:18
Памятник Сталину отремонтирован в Цхинвале

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше