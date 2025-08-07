Очереди из машин выстроились к Крымскому мосту

После двух перекрытий движения по Крымскому мосту на пункты досмотра выстроились длинные очереди из машин. Со стороны Тамани проезда ждут 2120 машин, со стороны Крыма - 1450. Задерживаются и железнодорожные поезда.

Как писал "Кавказский узел", утром 4 августа в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани было 1485 машин, со стороны Керчи очереди не было.

По данным на 11.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2120 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1450 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов, сообщил сегодня оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как следует из сообщений, за ночь и утро движение дважды перекрывалось. Так, движение автотранспорта было временно перекрыто с 2.08 мск до 7.45 мск, затем Крымский мост ненадолго закрывался утром - с 8.22 мск до 9.37 мск.

Пользователи чата "Крымский мост" подтвердили, что пришлось провести в очереди несколько часов. "Вчера со стороны Тамани в 2:06 подъехали на досмотр, только достали вещи и сработала сирена. Всех развернули, мы встали снова в очередь. Повезло, что быстро развернулись, сегодня утром спустя 6 часов открыли мост, мы попали почти сразу на досмотр. На все ушло 10 минут после открытия моста и мы помчали. Только проехали мост и пришло сообщение о закрытии моста. Мы именно этого боялись, когда были второй раз на досмотре. Всем, кто 2 раза попал на сирену, терпения и быстрого проезда", - написала Ирина Махинова.

"Шесть часов в пробке при +35°С и выше", - возмутился пользователь V...V...

"Поезда тоже стоят перед мостом, в общем все в одной лодке, господа автомобилисты", - написал Konstantin.

Компания "Гранд Сервис Экспресс", которая занимается железнодорожными перевозками в Крым, сообщила сегодня, что 11 поездов между полуостровом и материковой частью задерживаются семь — в сторону полуострова, четыре обратно. Причина не уточняется.

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по [его] сокращению. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание", — проинформировала компания в своем Telegram-канале.

В Новороссийске сегодня ночью была объявлена атака безэкипажных катеров, в городе звучали сирены, атака отражена без последствий, сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.