Очередь машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

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Водители 1050 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по Крымскому мосту, еще 50 автомобилей стоят в очереди со стороны Керчи.

Как писал "Кавказский узел", утром 2 августа в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 1500 автомобилей, еще 1100 стояли со стороны Керчи. Появлению очереди предшествовала остановка движения по мосту.

По состоянию на 09.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1050 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в публикации.

Согласно ежечасным сообщениям, с 21.00 мск 2 августа по 02.00 мск 3 августа очередей перед мостом не было, затем образовалась очередь в Краснодарском крае.

О заторах сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Прошли досмотр со стороны Тамани. Встали в пробку в 5.48, в 8.35 выехали на мост. Итого с досмотром 2.45", - написала, в частности, Светлана Новожилова.

"Пробка на въезд в Крым (со стороны Тамани)", - сообщила в 08.51 мск Алена. "У меня друзья встали час назад со стороны Тамани. Очередь", - рассказал в 08.10 мск Sergey Pak.

Лучшее время прохождения моста из Тамани - с 21-00 до 23-30

"Лучшее время прохождения моста из Тамани - с 21-00 до 23-30, проверено не одним годом и не одной поездкой, в общей сложности мы его проходили со стороны Тамани раз 8 или 9 уже", - поделился опытом Алексей.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.