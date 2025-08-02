Очередь из 2,6 тысячи машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители 1500 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, еще 1100 автомобилей стоят в очереди со стороны Крыма. Появлению очереди предшествовала многочасовая остановка движения по мосту, которая вызвала вопросы у пользователей Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 79 машин, а к 9 мск она увеличилась до 653 машин.

По состоянию на 06.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1500 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов", - говорится в публикации.

Согласно публикациям инфоцентра, вечером и до 23 мск 1 августа очередей перед мостом не наблюдалось, а затем движение по нему было перекрыто. "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - указано в публикации, сделанной в 23.50 мск.

О том, что движение восстановлено, инфоцентр сообщил лишь в 05.04 мск. Причины остановки движения в публикациях не указаны.

Согласно данным приложения МЧС, ночью в Крыму была объявлена ракетная опасность, пишет РБК.

Получается, сейчас снова стоять всю очередь?

Приостановка движения вызвала вопросы у пользователей телеграм-чата "Крымский мост чат". "Отстояли на мосту 3 часа, и нас развернули из-за воздушной тревоги, получается, сейчас снова стоять всю очередь?" - написал, в частности, в 00.07 мск пользователь с ником, состоящим из эмодзи. "К сожалению, ответ - да", - ответил администратор чата МышЪ. "Да! Такие правила. И заново проходить досмотр", - подтвердила Kristina.

"Развернули, встали в хвосте… Приехали - свободно было, теперь жесть", - посетовал в 00.14 мск M Mikhail.

"А если во время такого оказался на мосту, что делать?" - поинтересовалась Ксения. "Давить на газ", - посоветовала Эльвира. "Давить газ в пол и проскочить мост побыстрее", - согласился Aleksandr. "Тапок в пол, и съезжать с моста", - написал Илья.

"Не понял: прошёл досмотр, выехал на мост, воздушная тревога, и что, возвращаться назад? Это как?" - удивился Юрий. "А ты хочешь вперед, чтобы на тот свет поскорее?" - поинтересовался в ответ пользователь с ником "Твоя совесть".

"Если вы уже на мосту, вы жмете на газ и едете в сторону движения. Если вы на самом досмотре или перед ним - вас развернут и вы уедете из зоны возможного падения обломков назад, в конец очереди. Кому это не нравится - можно жаловаться в ФСБ, это их решение", - объяснил администратор чата Oleg Volodin.

"Олег! А очередь за мной, которая стояла, остается на месте? Просто непонятно", - написал Юрий. "Всех разворачивают и зачищают метров на 200 пространство", - уведомил Oleg Volodin.

"Подскажите, а из-за чего мост перекрыли?" - поинтересовался LLVIBE. "Тревога, так бывает", - ответил МышЪ.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.