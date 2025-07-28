Очередь перед Крымским мостом выросла до 1050 машин

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Водители 653 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, еще 397 автомобилей стоят в очереди со стороны Крыма.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 02.00 мск перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 79 машин. Со стороны Керчи очереди не было.

По состоянию на 09.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся уже 653 автомобиля, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 397 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении.

Со стороны Тамани пробка

О пробках перед мостом сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Со стороны Тамани пробка", - написал, в частности, в 08.01 мск Nicolay. "Встали в пробку со стороны Тамани в 6:50, стоим до сих пор", - сообщила в 08.02 элеchka.

"Как обстоят дела со стороны Тамани?" - поинтересовалась в 08.18 мск Ирина. "Два часа ручной, 4 [часа] сканер", - ответил на это администратор чата Oleg Volodin.

"Из Тамани, в 7:05 встал в пробку, в 8:30 начало ручного осмотра, в 8:50 въезд на мост", - поделился опытом проезда Mikhail Bochkarev.

"7.37 встали со стороны Тамани, в 9.07 выехали с досмотра", - сообщил пользователь с ником, состоящим из точек.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.