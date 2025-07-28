Небольшая очередь машин скопилась перед Крымским мостом со стороны Кубани

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Со стороны Тамани, несмотря на ночное время, проезда по Крымскому мосту ожидают около 80 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", днем 27 июля в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон проезда ожидали 476 машины.

В очереди к Крымскому мосту, по данным на 02.00 мск сегодня, 28 июля, находится 79 транспортных средств со стороны Тамани, со стороны Керчи очереди нет, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале "Крымский мост. Оперативная информация".

Отмечается, что примерно в 22.00 27 июля очередей к Крымскому мосту с обеих сторон не было, проезды к пунктам ручного доступа были пусты. Такая картина наблюдалась вплоть до 02.00, когда скопилась очередь со стороны Краснодарского края.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.