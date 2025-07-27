Очередь из 476 машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители 216 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, в очереди со стороны Крыма стоят 260 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 990 автомобилей. Позднее затор увеличился до 1170 машин.

По состоянию на 12.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 216 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, вечером 26 июля и минувшей ночью очередей перед мостом не было. Однако к 03.00 мск со стороны Тамани образовалась очередь из 90 автомобилей, которая затем начала увеличиваться.

О пробках перед мостом сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Со стороны Тамани мы стали в очередь в 11:10, выехали на мост в 11:50", - написала, в частности, Татьяна.

"Встали в пробку со стороны Тамани в 10.03. Прошли досмотр в 11.03. Проехали мост в 11.22", - сообщила Natali. "Тамань. Начало пробки: 11.04. Досмотр пройден: 11.58", - отчитался Petr.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.