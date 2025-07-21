Очередь перед Крымским мостом выросла до 1170 машин

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Водители 1000 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, в очереди со стороны Крыма стоят 170 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 03.00 мск в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находились 990 автомобилей, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

По состоянию на 08.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1000 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 170 транспортных средств", – говорится в сообщении.

О пробках перед мостом сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Три часа от Тамани простояли, уже по мосту едем", - сообщила в 07.32 мск Анастасия.

"Ура!! 4 часа в пробке всего лишь, и мы в Крыму)) встали в 3.40, на мосту были в 7.30", - поделилась Juliya Valer'evna.

Мы уже 2 часа стоим

"Мы уже 2 часа стоим, и ещё похоже столько же", - посетовала в 07.58 мск Александра Земцова. "Мы проехали 1.5 км за час и 10 мин", - написала в 08.01 мск Vishnya.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.