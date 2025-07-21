Очередь из 990 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Со стороны Тамани водители и пассажиры 990 автомобилей ожидают проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", утром 20 июля очередь перед Крымским мостом с обеих сторон превысила 1100 автомобилей.

По данным на 03.32 мск сегодня, 21 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 990 транспортных средств. "Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Информационного центра по автодорогам к Крымскому мосту.

Также сообщается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Пользователи чата "Крымский мост чат" подтвердили наличие очереди. "За 20 минут проехали метров 20", - отметила анонимный пользователь. "Мы уже час стоим, проехали километр, а пробка на 8", - подтвердил Yura.

"Вот это сюрприз. Думали, ночью машин меньше", - посетовала Людмила.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.