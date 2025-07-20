Очередь перед Крымским мостом превысила 1100 машин

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Водители 990 машин ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, в очереди со стороны Крыма стоят 129 автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", заторы перед Крымским мостом образовались сегодня после 02.00 мск. К 06.00 мск в очереди со стороны Тамани находились 475 автомобилей, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

По состоянию на 09.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 990 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 129 транспортных средства", – говорится в сообщении.

С Тамани большая очередь

О пробках перед мостом сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "С Тамани большая очередь", - написал, в частности, в 08.11 мск Л П.

"06:24 встали в пробку со стороны Тамани. 8:00 на мосту. Досмотр занял ровно 20 минут", - сообщила Elena Vetoshkina.

"Мы уже км 15 со стороны Керчи проехали, а пробка все стоит. Машины только добавляются", - поделилась наблюдениями Анечка.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.