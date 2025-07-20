Почти 500 машин застряли в пробке перед Крымским мостом на Кубани

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Водители и пассажиры 475 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", утром 18 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 485 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

13 июля пользователи Telegram пожаловались на водителей, пытающихся проехать к пунктам досмотра вне очереди.

По состоянию на 06.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 475 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, заторы со стороны Кубани начались к 2.00 мск.

О ситуации перед мостом сообщают очевидцы в телеграм-чате "Крымский мост чат". "В 5 встали в пробку, пока досмотр не видно на горизонте", - комментирует в 5.34 мск Zulya.

"Из Крыма проехали быстро, а вот в Крым много машин", - пишет Юлия Волкова в 6.03 мск. "4.20 встали в поток 5.35 выезжаем с досмотра со стороны Тамани", - делится Olga Fil.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.