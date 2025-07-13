Затор перед Крымским мостом увеличился вдвое за четыре часа

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Число машин в очереди перед Крымским мостом выросло за четыре часа с 652 до 1370. Пользователи Telegram пожаловались на водителей, пытающихся проехать к пунктам досмотра вне очереди.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 5.00 мск в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 652 автомобиля. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было.

По состоянию на 09.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1150 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Ожидание около часа", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, в 06.00 мск в очереди со стороны Тамани стояли 902 машины, в 07.00 – 1015, в 08.00 - 1055. Очередь со стороны Керчи образовалась к 07.00 мск и в 08.00 составляла 198 машин.

Стоим 20 минут без движения! Справа все едут по полосе

О пробках перед мостом со стороны Кубани сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Встали в пробку в 5:55. Въехали на мост в 9:36. В сторону Крыма", - написала, в частности, Polina.

"Стоим в пробке на Крымский мост с 7 утра, еле-еле продвигаемся. Обочечников никто не пропускает. Мы со стороны Тамани", - сообщила в 09.20 мск Гильмутдинова.

Другие пользователи также пожаловались на попытки некоторых водителей проехать вне очереди. "Уже час стоим, ещё не доехали до развилки Тамань, Волна... Леваки всё равно проскакивают", - написал в 08.58 мск пользователь с ником "@А&".

"Встали в пробку в 9.12 левый ряд, стоим 20 минут без движения! Справа все едут по полосе, ДПС стоят и ничего не делают!" – поделилась наблюдениями Вера З. "Тут нет представителей ГАИ, нужно 112 звонить", - ответил на это Владимир. "Нам ответили, что это не экстренная ситуация, и положили трубку", - написала Алсу Исамова. "Мы встали в пробку со стороны Тамани в 5.50, а с моста съехали в 9.05", - добавила она в другом сообщении.

"Как приятно, [водитель] думал, что умнее всех, и объехал всех слева, через пять минут в сопровождении ДПС, вернули в самое начало пробки", - рассказал Андрей Голованов. "Интересно, как скоро карма накажет тех, кто внаглую пролетает по левому ряду", - поинтересовалась Alena.

Некоторые по обочине едут третьим рядом

"Прямо сейчас стоим в пробке со стороны Тамани. Правый ряд стоит рядом с левым. ДПС нету в принципе, некоторые по обочине едут третьим рядом", - сообщила в 09.39 мск Анастасия.

"А я всех объехал", - похвалился Schumacher. "Медузу вам в плавки искренне желаю", - ответила на это Ольга.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.