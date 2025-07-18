Очередь машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 485 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 1250 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было. На подъездах к Крымскому мосту организовали выдачу воды, отчитался 13 июля оперштаб Кубани.

13 июля пользователи Telegram пожаловались на водителей, пытающихся проехать к пунктам досмотра вне очереди.

По состоянию на 07.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 485 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, до полуночи затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было. Затем движение по мосту было перекрыто и возобновилось около 01.43 мск, после чего перед мостом возник затор.

Со стороны Тамани пробка большая

О пробках перед мостом сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "Со стороны Тамани пробка большая", - написала в 06.31 мск Юлия.

"Со стороны Тамани на сканер стоим с 3-30, в 5 продвинулись на 50 метров", - поделился ок. "Встали в пробку со стороны Тамани в 5.40. Сейчас уже на мосту, едем в сторону Крыма", - написала в 06.47 мск Эльвира Казакова.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.