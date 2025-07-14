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05:59, 14 июля 2025

Очередь из 1250 машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

Пробка на въезде на мост. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители и пассажиры 1250 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

Как писал "Кавказский узел", в 05.00 мск 13 июля в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 652 автомобиля. В 9 мск в очереди со стороны Тамани стояли 1150 автомобилей, со стороны Керчи – 220. Пользователи Telegram пожаловались на водителей, пытающихся проехать к пунктам досмотра вне очереди.

По состоянию на 05.00 мск, в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 1250 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале Информационный центр по автодорогам к Крымскому мосту. "Ожидание более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.

Согласно ежечасным публикациям, с 09.00 мск 13 июля очередь постепенно уменьшалась, и к 20.00 мск заторы исчезли. Однако уже в 02.00 мск со стороны Тамани образовалась очередь из 160 машин. К 03.00 мск она увеличилась до 420 машин, к 04.00 – до 960.

На подъездах к Крымскому мосту организовали выдачу воды, отчитался оперштаб Кубани в 16.51 мск 13 июля. "По информации администрации Темрюкского района, в течение дня там работают две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда по мосту, выдают бутилированную воду. Этим занимаются около 10 волонтеров. Точки выдачи воды находятся у поворота на п. Волна и в 2 км от него в сторону Крымского моста", - говорится в публикации.

Встали в очередь, пробка ужас

О заторе перед мостом сообщили сегодня и пользователи телеграм-чата "Крымский мост чат". "3:10. Встали в очередь, пробка ужас... А я думал, народу ночью не будет", - написал, в частности, пользователь с ником alena volkova. Позднее этот же пользователь сообщил, что в 5:18 мск выехал из пункта досмотра.

"Мы тоже стоим в очереди. Ну как стоим - потихоньку едем. Думаю, не все так страшно. А самое главное, не жарко", - написала Катерина.

"В 3:15 встали в пробку. Даже до моста не доехали", - сообщил в 04.09 мск Рам К. "Четыре часа стоим", - пожаловался в 05.16 мск еще один пользователь.

"Все решили, что основная масса заедет в субботу и в воскресенье, а вот в понедельник точно будет свободно. На пробку действительно страшно смотреть было", - поделился мнением пользователь romashka20011, проехавший через мост со стороны Керчи.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один поврежден. Движение по мосту восстановили лишь 1 ноября того же года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Автор: "Кавказский узел"

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