Видео с родными Тумсо продолжило тренд отповедей правозащитникам

10 января 2022, 02:08

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В чеченских Instagram-пабликах опубликовано видео с обращением родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, на котором они клеймят позором правозащитников и уверяют, что не подвергаются репрессиями со стороны властей. Это видео стало третьим после аналогичных обращений родственников Хасана Халитова и Ахмеда Закаева.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 7 января министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал сюжет с опровержениями похищений родных критиков чеченских властей, продемонстрировав видео с родными Хасана Халитова и Ахмеда Закаева. При этом Халитов заявил, что информации о местонахождении его родных нет, а Закаев отметил, что его родных использовали в пропагандистских целях.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

8 января в Instagram-пабликах "Про Чечня" (6245 просмотров и 47 комментариев) и "Онлайн-Чечня" (9170 просмотров и 43 комментария) было опубликовано видеообращение, как утверждается, родственников Тумсо Абдурахманова, которые опровергли сведения о своих похищениях. На видео пятеро мужчин сидят на диване и в кресле и по очереди говорят на чеченском языке.

"Я Абдурахманов Мовсар. Я кузен отца того, кого называют Тумсо. Эти люди, которые называются правозащитники, они нас достали уже. Мы очень хорошо живём с нашим главой, всем помогает, строит дома тем, у кого их нет. Пенсии даёт. Нам никто ничего не говорит. Кто работает, тот работает, кто получает пенсии, тот получает их. Мы очень хорошо живём, не мучайте нас. Нам эти ваши защитники не нужны. Мы очень хорошо живём, мне больше нечего сказать", - сказал один из мужчин (перевод "Кавказского узла").

Второй мужчина не представился, но заявил, что Тумсо он приходится "тем же, кем ему приходится Мовсар". Он также рассказал, как хорошо живется в Чечне, и посетовал на излишнее внимание со стороны правозащитников. "Эти правозащитники пишут, не знаю что, этот Тумсо и прочие уехали в Европу и смешат людей", - заявил он.

Третий мужчина представился как "брат мамы Тумсо". Она сказал, что правозащитникам "не за что переживать", но есть проблема в самом Абдурахманове, который "не хочет угомониться".

Еще один из мужчин в кадре представился как Хасаров Муслим и заявил, что приходится братом предыдущему спикеру и маме Тумсо. "Мы довольны нашим падишахом, мы довольны всеми. Если бы они закрыли свои рты, у нас нет никаких переживаний и проблем. Мы живём как в раю, даст Бог, чтобы мы и дальше так жили", - заявил он.

Наконец, пятый мужчина представился троюродных братом Тумсо Мохамадом Абдурахмановым. Он проклял правозащитников и спросил у них: "Вы что, приехали к нам и спросили нас?" "Нас никто не увозил, мы дома", - сказал он. После него слово взял вновь третий мужчина и сказал, что "этим правозащитникам надо заткнуть рты тех, кто там болтает". По его мнению, "Это и было бы все право и прочее, это было бы справедливостью".

Напомним, что ранее, 7 января, министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев привел аналогичные видео с родными Хасана Халитова и Ахмеда Закаева. На первом видеоролике двое мужчин, которые представились как Рамзан и Хусейн Халитовы, говорят, что у них все хорошо, и "неправомерных действий" в их отношении никто не совершал. А даже если бы они и хотели, чтобы их похитили - это невозможно, потому что в Чечне царит порядок и законность, заявил мужчина в черном одеянии. Единственное, что нужно родным, чтобы Хасан перестал "заниматься провокациями", отметил второй мужчина в белом одеянии.

На видео, записанном от имени родственников Ахмеда Закаева (о похищении которых в декабре 2021 года информации не поступало. - Прим. "Кавказского узла"), сидят пять мужчин, говорит один из них на чеченском языке.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.