Попытка властей Чечни опровергнуть похищения в республике возмутила оппонентов Кадырова

08 января 2022, 20:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал сюжет с опровержениями похищений родных критиков чеченских властей, продемонстрировав видео с родными Хасана Халитова и Ахмеда Закаева. Власти Чечни показали спектакль, при этом информации о местонахождении родных до сих пор нет, сообщил Халитов. По словам Закаева, Дудаев использовал его родственников, которых похищали несколько месяцев назад, в пропагандистских целях.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов, а 7 января российские и международные правозащитные организации потребовали от президента России предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне и освободить похищенных.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал дезинформацией заявления о массовых похищения в республике критиков Рамзана Кадырова. На видео, опубликованном 7 января на его странице в Instagram, чеченский министр заявил, что организации, обратившиеся к Путину, не имеют ничего общего с правозащитной деятельностью (Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, Правозащитный центр "Мемориал"*, Комитет "Гражданское содействие"**, Комитет против пыток, Московская Хельсинкская группа - Прим. "Кавказского узла"). Также он добавил, что критиков у Кадырова нет. "То, что мы слышим из уст нескольких провокаторов, которые сидят в Европе, – это не является само по себе критикой", – подчеркнул Дудаев в своем обращении.

В качестве доказательства своих слов Дудаев привел видео с родными Хасана Халитова и Ахмеда Закаева. На первом видеоролике двое мужчины, говорят, что у них все хорошо, и "неправомерных действий" в их отношении никто не совершал. А даже если бы они и хотели, чтобы их похитили - это невозможно, потому что в Чечне царит порядок и законность, заявил мужчина в черном одеянии. Единственное, что нужно родным, чтобы Хасан перестал "заниматься провокациями", отметил второй мужчина в белом одеянии.

На видео, записанном от имени родственников Ахмеда Закаева (о похищении которых в декабре 2021 года информации не поступало - Прим. "Кавказского узла"), сидят пять мужчин, говорит один из них на чеченском языке.

Запись на странице Дудаева в Instagram набрала к 20.00 мск 8063 просмотра и 169 комментариев. Авторы комментариев на русском языке вслед за министром осудили "провокаторов".

Хасан Халитов назвал опубликованное Дудаевым видео спектаклем. Он отметил, что власти республики могут по своему желанию вернуть его родственников домой, а затем снова забрать. "Мы прекрасно понимаем, что они могут делать любые видео, любые постановки. Моих родных не выпускают. Если они дома, то они в домашнем плену", – привел его слова "Кавказ. Реалии"***.

15 сентября 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram озвучил угрозы в адрес проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, пообещав "сжечь" его "в синем пламени" за упоминание Ахмата Кадырова. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после этого пригрозил, что родственников Закаева заставят публично порицать его, если тот не прекратит критиковать власти республики. В тот же день стало известно о задержании в Ачхой-Мартановском районе братьев Ахмеда Закаева, а затем был опубликован ролик, где родственники оскорбляют эмигранта и угрожают ему расправой. 2 декабря брат Ахмеда Закаева после получения помощи от главы Чечни записал видео, в котором заявил, что критика главы Чечни неплодотворна. Ранее, в сентябре 2020 года, родственники Закаева потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. Пользователи Instagram предположили тогда, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него.

Ахмед Закаев отметил, что прервал все контакты в Чечне. По словам политика, людей, которых Дудаев показал в своем видеосюжете, забирали несколько месяцев назад, но затем отпустили, лишив их при этом внутренних и заграничных паспортов, рассказал он изданию. Его возмутило, то, что Дудаев продемонстрировал его родных для подтверждения своих слов. "Ведь другие люди действительно похищены. Ведь среди тех, кого забрали в Чечне, есть женщины, дети, есть даже беременная женщина, с которыми неизвестно что вытворяют. А теперь они показывают моих и чьих-то еще родственников, которые говорят, что у них все хорошо. У меня в Чечне родных больше нет, и что бы они с ними не сделали, меня уже это не волнует", - производятся его слова в публикации***.

"Кавказский узел" также писал, что 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне. Сегодня в Страсбурге намечен митинг в связи с похищениями родственников чеченских эмигрантов.

Ахмед Закаев – участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Ичкерии (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.