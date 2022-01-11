Слова Тумсо о расплате за похищения подчеркнули настроения чеченских диаспор

11 января 2022, 09:05

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Тумсо Абдурахманов публичным обещанием расплаты похитителям родственников в Чечне выразил общее мнение живущих за границей оппонентов Рамзана Кадырова, указали кавказовед Руслан Кутаев и представители чеченских диаспор. Обещанная расплата не коснется родственниц сторонников главы Чечни, считают они.

Как писал "Кавказский узел", 8 января в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошел митинг против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в акции приняли участие более 400 человек из разных стран Евросоюза. Похищения родственников стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, а за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал на митинге чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Поводом для слов Абдурахманова о расплате стала информация о похищении его родственниц – двоюродной сестры в Чечне и матери и сестры жены в Астрахани. "Вы делаете вещи, которые никогда не практиковались у нашего народа и которые постыдны. Вы начали трогать (похищать. – Прим. "Кавказского узла") женщин, родственников жены. Про трогать родственников я молчу, вы теперь и женщин тронули. Не просто женщин рода, но и женщин из семьи жены... Клянусь, мы расплатимся дома за это. Расплатимся не теми методами, которые использовали вы, но мы этого не оставим", - заявил блогер, заочно обращаясь к похитителям.

Сумма накопленных претензий к представителям чеченских властей определяет отношение к ним большого числа чеченцев, но при этом не многие из них готовы использовать аналогичные методы против своих оппонентов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" живущий в Чечне президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Когда Тумсо говорит, что «мы отомстим», он имеет в виду скорее всего такое коллективное мнение. Это не только личное мнение Тумсо, это мнение людей [вызванное похищениями] наверняка, затаенное, где-то глубинное, но некое ожидание там присутствует, без сомнения. Тумсо несколько раз говорил [в выступлении на митинге в Страсбурге], что дети не должны отвечать за поступки родителей. Я эту точку зрения разделяю, и считаю, что так и должно быть. При этом, когда идет речь о «показах мод» – это речь о дочери Кадырова", - сказал Кутаев.

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус", которым она руководит. Тумсо Абдурахманов в своем выступлении 8 января отметил, что в чеченских диаспорах известны живущие в Европе сторонники Рамзана Кадырова и его окружения. "Тут их было много, ходили, делали модные показы и прочее. Приезжали за одеждой, приезжали как туристы... Их здесь никто не трогает, пока они себя как-то плохо не покажут и не проявят зло со своей стороны", - заявил он.

Чеченское общество продолжает разделять точку зрения о недопустимости нарушения обычаев и традиций даже в отношении своих врагов и оппонентов, отметил Кутаев.

"Что касается симметричности [обещанных Абдурахмановым ответных] мер - для людей праведных, людей с глубинными, стойкими традициями, канонами родоплеменного происхождения, что бы в отношении них не было совершено – запретное остается запретным. Воевать с женщинами и детьми – запрещено, чеченское общество это осуждает. По праву - это посягательство на слабых и беззащитных. Хотя в последнее время практикуется распространение таких идей, «как они с нами, так и мы будем с ними поступать», - я не сторонник этого. Каждый поступает согласно своим убеждениям, внутренним побуждениям. Какими бы ни были предыдущие преступления в отношении женщин и детей, - это не должно становиться причиной ответа [в виде вреда] их женщинам и детям. Должны отвечать совершившие преступление люди. Их родные не могут быть заложниками поведения этих людей", - подчеркнул Руслан Кутаев.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили, помимо Тумсо Абдурахманова, и другие критики Кадырова - Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. Подробности этой серии массовых похищений можно узнать из справки "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

По мере нарастания энтропии в чеченском обществе, обусловленной действиями властей, преследование людей, имеющих отношение к чеченским властям, становится вероятным и в Европе, считает представитель чеченской диаспоры в Турции, блогер Хасан Халитов.

"Само собой, если кадыровцы будут и далее доводить людей до отчаяния, то и в Европе начнут их преследовать [как это происходит в Турции]", - сказал Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

В начале сентября 2021 года было опубликовано видео "В Турции избили чеченского сотрудника МВД", где на тротуаре лежит мужчина, которого удерживают и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере, два человека. В том же месяце житель Чечни Ахмад Арсанукаев заявил, что на него, его жену и ребенка в Стамбуле напала группа вооруженных людей. Вернувшись в Чечню, Арсанукаев сделал серию объявлений о кровной мести, вызвав негодование чеченской диаспоры в Турции. В октябре 2021 года в Стамбуле и Анталии были задержаны шесть человек: четверо россиян, украинец и узбек. Их арестовали по обвинению в политическом и военном шпионаже. Одной из предполагаемых целей киллеров был блогер Хасан Халитов, говорится в справке "Кавказского узла" "Эрдоган против Кадырова: шпионский скандал в Турции".

При этом высказывания блогера Тумсо Абдурахманова Халитов истолковывает, как антитезис действиям чеченских властей. "Мы люди верующие, Всевышний нам устанавливает жить по законам, и то, что не противоречит нашей вере, традициям, обычаям, [в соответствии с этим] мы спросим с них. То, что говорит Тумсо, означает, что «мы тоже могли бы мстить вам также, такими же методами, но мы не переходим эту границу». И тем самым он хотел донести до многих людей, тех, кто имеет какие-то симпатии к этой власти, показать, «кто есть кто» на самом деле. Они из него (Кадырова) делают идола для подражания. А подражать нечему, это мое мнение", – сказал Хасан Халитов.

И в действиях и высказываниях чеченских властей, и в критических выступлениях их оппонентов есть серьезный потенциал для конфликтогенности, считает адвокат Заурбек Садаханов, проживающий в Европе.

"Претензий с обеих сторон может быть очень много. И чеченские власти, на мой взгляд, совершают непозволительные вещи и, соответственно, с другой стороны, критики также не особо избирательны в выражениях. Даже если абстрагироваться от обеих сторон, любой человек захочет восстановления социальной справедливости, если считает, что в отношении него поступили несправедливо. Это естественно, когда посягают на жизнь, здоровье, честь, а в ситуации с похищением человека, пытками и издевательством, тем более, когда речь о чеченских женщинах – любой человек захочет призвать к ответу. Когда Тумсо делает такое заявление, или иные оппозиционные Кадырову лица, я вполне допускаю, что они такие планы имеют, потому что они считают, что в отношении них поступили недопустимо с точки зрения международного права, российских законов, ислама и чеченских адатов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Садаханов.

При этом адвокат воздержался от предположений относительно способов расплаты, о которой заявил Тумсо. "Если он (Тумсо) говорит про сторонников чеченских властей, значит, имеет в виду тех, кто так или иначе связан с ними. Если люди подобные заявления делают, значит, они имеют соответствующий умысел. Может, они будут использовать правовые механизмы европейского правосудия, может, иные механизмы, - мы лишь можем догадываться", - сказал Заурбек Садаханов.

Похищения родственников чеченских активистов, известных критикой в адрес властей Чечни, стали возможными из-за уверенности Рамзана Кадырова в том, что такие действия останутся для него безнаказанными, указали в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

С точки зрения чеченского традиционного права ответственность за преступления против личности несут непосредственно виновные, добавил он. "Это люди, совершившие противоправные действия, которые принимали в какой-либо форме соучастие. На родственников и иных лиц, кто непосредственно не причастен к противоправным действиям - на них такое возмездие не распространяется, независимо от того, с какой они стороны (отцовской или материнской. – Прим. "Кавказского узла"). Ответственность несет виновное, причастное лицо, соучастники. Что касается посягательства на честь и достоинство женщины – это намного более весомое преступление и соответственно, [за это] более серьезное наказание. Например, когда речь шла о кровной мести, то за женщину [виновные] отвечали жизнями двоих мужчин. Это говорит о том, что честь и достоинство, жизнь и здоровье женщины в разы ценнее в традиционном обществе", - рассказал Садаханов.

Адвокат отметил, что во всех правовых системах - международной, национальной и традиционной - преступления против личности преследуемы и недопустимы. "Неважно, женщина или мужчина, любое похищение человека, издевательство, пытки, насилие по любым законам являются преступлением. Международное это или чеченское, традиционное право, российское или исламское - в любом нормальном обществе это недопустимо и противоправно. Когда подобные действия кем-то совершаются, потерпевшая сторона пытается восстановить социальную справедливость, это нормально. В случае, когда речь идет не об убийстве, объявляется не кровная месть, а возмездие в другом виде. Люди, виновные в совершении этих действий, несут наказание в соответствии с законами территории, юрисдикции, где это будет происходить", - заключил Садаханов.

Напомним, Тумсо Абдурахманов 22 декабря 2021 года заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линии. Он связал похищение с критикой со стороны брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова, а затем отказался прекратить критику чеченских властей, несмотря на угрозу расправы над похищенными родственниками.

24 декабря Абдурахманов сообщил, что шестеро из девяти похищенных родственников отпущены на свободу, но неизвестно местонахождение дяди, двоюродных сестры и племянника. В тот же день он обнародовал сведения о похищении в Астрахани матери и сестры жены.

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике - на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".