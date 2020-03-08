Награждение дочери Кадырова медалью вызвало скепсис в Чечне

08 марта 2020, 13:58

Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит Айшат Кадырова. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награды.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Париже впервые прошел закрытый показ одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит Айшат Кадырова. Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила "Новая газета". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его "роскошью диктатуры" и "карнавалом". В свою очередь некоторые пользователи Instagram поддержали Айшат Кадырову, объяснив претензии к ней завистью.

На фоне нарушений прав человека в Чечне участие дочери Рамзана Кадырова в показе мод в Париже выглядит странным, указали чеченские беженцы. Мероприятие было запланировано как реабилитация происходящего в республике, предположили правозащитница Саша Кулаева и публицист Галина Акерман.

Президент модного дома «Фирдаус» Айшат Кадырова по указу главы республики награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни.

"Указом главы республики президент и креативный директор модного дома «Фирдаус» Айшат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Таким образом отмечены заслуги Айшат Рамзановны в деле популяризации чеченской культуры, традиций и обычаев чеченского народа", - пояснил он.

По словам представителя властей, медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой», учрежденная в 2004 году, вручается, в частности, «за высокие достижения в сфере развития экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной деятельности во благо Чеченской Республики и ее населения». Этой награды в свое время были удостоены Иосиф Кобзон, Юрий Лужков, Анатолий Чубайс и другие, уточнил он.

Медаль Айшат Кадыровой вручил руководитель администрации главы и правительства Чечни ​Ибрагим Закриев, сообщила 7 марта пресс-служба администрации. "Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой сегодня по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины - скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой, как уникальным кладом для мирового модельного мира", - цитируется поздравление Рамзана Кадырова в сообщении на сайте администрации главы и правительства региона.

Награда вручена Айшат Кадыровой "за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР". "Благодарственным письмом главы ЧР отмечена Лиана Хасимикова - работница Дома моды Firdaws", - отмечается в публикации.

О прошедшем мероприятии сообщил сегодня ночью на своей странице в Instagram, насчитывающей 783 тысячи подписчиков, и сам глава республики. Под публикацией, по состоянию на 13.56 мск, размещено 1102 комментария. Их авторы единодушно одобрили награждение дочери Кадырова и пожелали ей дальнейших успехов.

Некоторые жители Чечни скептически отнеслись к награждению дочери Кадырова. "Не знаю, какие такие наши традиции и обычаи популяризирует по всему миру Модный дом «Фирдаус», чтобы награждать руководителя такой медалью", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Зарема, бывшая сотрудница одного из местных департаментов. При этом женщина подчеркнула, что награждение ее "особо не удивило".

"Медаль «За заслуги перед ЧР» должна вручаться за выдающиеся достижения в тех или иных областях. То, что «Фирдаус» устроил показ мод в Париже, я не считаю показателем высоких достижений. Это была в первую очередь популяризация самого Дома моды, а не национальных обычаев и традиций. Популяризация последних, как мне кажется это прерогатива Минкульта, это наши народные ансамбли и артисты делают", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением местный житель Салавди.

Грозненец Ислам воспринял новость равнодушно. "Не придаю никакого значения тому, кого из своих родственников и приближенных награждает Рамзан. Сколько за эти годы было роздано орденов, медалей, званий и так далее - и не сосчитаешь. Придет завтра другой руководитель, он будет поощрять других. Так что лучше на такие вещи не обращать внимания", - сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что два года назад, 8 марта 2018 года, мать и жена Рамзана Кадырова получили орден "Честь Отечества", учрежденный всего за неделю до этого. Парламент Чечни, награждая родственниц Кадырова, демонстрирует преданность главе республики, предположили тогда местные жители.