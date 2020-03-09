Медаль дочери Кадырова продемонстрировала предвзятый характер награждений в Чечне

09 марта 2020, 23:22

Показ модной одежды в Париже - не повод для вручения награды "За заслуги перед Чеченской Республикой" дочери Рамзана Кадырова, но любые награды в Чечне раздаются единоличным решением главы республики, считают аналитики. Награда не соответствует статусу Айшат Кадыровой и этическим нормам ислама, указали читатели «Кавказского узла».

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит Айшат Кадырова. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения.

Закрытый показ одежды модного дома "Фирдаус" прошел 25 февраля в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Париже. Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила "Новая газета". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его "роскошью диктатуры" и "карнавалом". В свою очередь некоторые пользователи Instagram поддержали Айшат Кадырову, объяснив претензии к ней завистью.

Решение о награждении продиктовано субъективной оценкой главы Чечни, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. Эксперт привел для сравнения историю, связанную с русской поэтессой. «Однажды у Анны Ахматовой поинтересовались, почему у нее нет наград, она ответила: «Награды - их, кому хотят, тому и дают». Здесь аналогичная ситуация. Награды Рамзана Кадырова, и он дает их по собственному желанию. Это факт», - прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» эксперт.

По его словам, показ мод – это не повод для награждения. «Я видел сюжет о показе (одежды) в Париже по федеральному телеканалу, где выражали полный восторг. Но что там было на самом деле, я не знаю. Может, действительно, это был чудесный показ. Но даже если это было чудо, все равно не стоит за это награждать медалью, которая свое время была присвоена таким лицам, как Иосиф Кобзон, Юрий Лужков, Анатолий Чубайс. До такого даже Брежнев (первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. – Прим. «Кавказского узла») не доходил», - подчеркнул Малашенко.

Награды должны вручаться по решению коллективного органа, уверен политолог. «Для таких случаев лучше, когда решения принимается коллективным образом, каким-то советом или другим органом. А то получается принцип: «кому хочу, тому даю». Вообще награждать собственных детей – нехорошо», - заключил политолог.

Президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев не удивлен, что Рамзан Кадыров наградил медалью собственную дочь. «Задача главы Чечни - любым способом вывести в свет своих племянников, дочерей, родных, как-то приобщить их к власти, к государственным структурам. Поэтому я не удивлен, что награду получила его дочка. За показ награды не дают обычно», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Кутаев, добавив, что это «своеобразная мода», когда высокопоставленные чиновники в России пользуются своим служебным положением для карьерного роста своих детей.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

По его мнению, решение о награждении принимаются только лично главой Чечни на основании его субъективных оценок. «О коллективном мнении речи быть не может. Награду получит тот, кого определит Рамзан Кадыров. Здесь исключительно индивидуальное мнение Кадырова. Но знаете, если даже когда-то будет коллективное решение о награждении кого-то, то это будет обман, поскольку и в этом случае такое решение может быть принято только с одобрения главы Чечни», - отметил он.

Чеченский историк сомневается, что в Европе заинтересовались Чечней после показа в Париже. «Формально Кадыров прав, потому что в Париже, в центре мировой моды, прошел показ чеченской одежды. Это факт. Но насколько этот показ эффективен, насколько он был (популярен) в Европе, насколько он заинтересовал европейцев и, наконец, насколько он заинтересовал европейские модные дома, это уже под большим вопросом. Еще важно понять, вызвал ли этот показ интерес к самой Чечне. Только в случае, если все это было, тогда есть смысл в такой награде. То есть формально все правильно, а по сути дела это – лишняя трата денег и (стремление произвести сильное впечатление)», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» историк.

По его мнению, решение о присвоении медали – это сугубо субъективное мнение главы Чечни. «Это выражение личного, сугубо субъективного мнения главы Чеченской республики. Это только его мнение. В Чечне достаточно только его мнения для награждения того или иного человека. А в других обществах для награждения важно коллегиальное мнение специалистов и экспертов. Они собираются, проводят обсуждение, смотрят на дела, на эффект от сделанного и потом принимают решение о награждении. (В республике) такого быть не может. Здесь нет коллективного мнения, только мнение одного человека», - отметил он.

На фоне нарушений прав человека в Чечне участие дочери Рамзана Кадырова в показе мод в Париже выглядит странным, указали чеченские беженцы. Мероприятие было запланировано как реабилитация происходящего в республике, предположили правозащитница Саша Кулаева и публицист Галина Акерман.

Читатели «Кавказского узла» сочли, что вручение подобной награды не соответствует нормам ислама, а также статусу Айшат Кадыровой. «А сейчас медаль за дворницкую службу дают? Дают. Могу тебе выхлопотать», - написал ..Бэн Джойс.

«У каждой религии есть своя особенность, и особенностью Ислама является скромность» […] умеренность во всех требованиях; равнодушие к роскоши и излишествам; отсутствие властолюбия, стремления первенствовать, показывать себя», - прокомментировал shura08.74@mail.ru .

Пользователь под ником Гиви, наоборот, написал, что труд Айшат Кадыровой заслуживает подобной награды. «Она (Айшат Кадырова) далеко не дворник и по роду своего занятия, и по статусу […] А Кадыров не стал скрывать своей оценки труда дочери. Он посчитал, что его дочь заслуживает медали "За заслуги перед Чеченской Республикой", и открыто подписал соответствующий указ», – написал пользователь.

В Instagram-аккаунтах чеченских чиновников, а также региональных школ были опубликованы поздравления с награждением Айшат Кадыровой, которые собрали одобрительные комментарии.

Напомним, что два года назад, 8 марта 2018 года, мать и жена Рамзана Кадырова получили орден "Честь Отечества", учрежденный всего за неделю до этого. Парламент Чечни, награждая родственниц Кадырова, демонстрирует преданность главе республики, предположили тогда местные жители.