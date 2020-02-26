Визит дочери Кадырова в Париж вызвал скепсис у чеченских беженцев

26 февраля 2020, 05:22

На фоне нарушений прав человека в Чечне участие Айшат Кадыровой в показе мод в Париже выглядит странным, считают чеченские беженцы. Это мероприятие было запланировано как реабилитация происходящего в республике, полагают правозащитница Саша Кулаева и публицист Галина Акерман.

25 февраля в рамках фестиваля «Русские сезоны» в гостинице Le Marois в центре Парижа впервые прошел показ мод чеченской марки "Фирдаус" под руководством дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат. В анонсе мероприятия для журналистов указано, что эта коллекция называется "История любви", она представлена Айшат Кадыровой: «Мой дедушка [Ахмат Кадыров] говорил, что нет нации без культуры. И я всегда видела моду, которую делает дом "Фирдаус", как часть культуры». Показ мод был закрытым. Организаторы отказались аккредитовать на мероприятие корреспондента «Кавказского узла», сославшись на нехватку мест в зале.

Двое чеченских беженок, проживающих в Париже, выразили озабоченность этим показом мод, указав, что чеченцы не протестовали открыто против него, опасаясь за свою безопасность. «Многие чеченцы, проживающие во Франции, отнеслись к этой новости с беспокойством. Люди перестали себя чувствовать в безопасности. Французская мода - та культура и достояние этой страны, а культура Чеченской республики не должна быть представлена людьми Кадырова. Для меня было странным, что французские власти, которые всегда критикуют диктаторский режим и ведут борьбу за демократию в разных уголках планеты, позволили провести показ моды представительнице клана Кадырова на своей территории. К сожалению, когда доминируют деньги, права человека уходят на второй план", - сказала, в частности, беженка с 2007 года по имени Лана корреспонденту "Кавказского узла".

Другая беженка по имени Зарема, проживающая во Франции с 2007 года, заявила "Кавказскому узлу", что ее беспокоит, на какие деньги проводится показ мод. «Кадыров живет припеваючи, Хоси-Юрт похож на модную фазенду, вот нашлись и деньги на показ мод в Париже. Чеченцы не стали протестовать потому, что они сегодня боятся собственной тени. Если я буду говорить открыто, то к моим родственникам придут кадыровцы. Многие думают, что в Чечне больше не исчезают люди, но из Грозного пропадают и сегодня. И большие сомнения в том, что Кадыров об этом не знает. Мне 55 лет, я много видела несправедливости в жизни, но такого, как у Кадырова, не видела никогда", - сказала она.

По словам Заремы, во Франции она оказалась потому, что у нее в 2000 году пропал 18-летний сын, убили брата, племянника, сестру, "которая мухи не обидела и шесть лет училась на юриста". Она пояснила, что обращалась к чеченским властям за помощью в период, когда республику возглавлял Ахмат Кадыров, но после его гибели "стало понятно, что надеяться не на что". "Франция дала мне безопасность, и сейчас бесит то, что он [Рамзан Кадыров] сюда присылает своих детей", - добавила Зарема.

9 мая 2004 года Ахмад Кадыров погиб в результате террористического акта в Грозном. Под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство. Кроме Ахмада Кадырова погиб также председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев, еще несколько высокопоставленных людей получили тяжелые ранения, говорится в биографической справке об Ахмате Кадырове, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Беженка также заявила, что не понимает моды, которую представляет "Фирдаус". «Я не понимаю этих одеяний, все их модные хиджабы... Мы так не одевались, когда жили на родине», - высказала она свое мнение.

"Я вступала в комсомол, нам внушали, что надо совершать подвиги в жизни, а какие подвиги совершил Кадыров, называющий себя академиком? Он просто "королюет", а когда даст населению один рубль, это сразу пиарят в СМИ", - добавила она.

Во Франции ранее демонстрировались документальные фильмы о роскошной жизни главы Чечни. В них попали кадры из частного зоопарка Кадырова, новой резиденции Кадырова и Делимханова, роскошных нарядах модного дома "Фирдаус", новых зданиях в Хоси-Юрте (Центарое) - родовом селе Кадырова. Последний такой фильм назывался «Чечня, кулисы невероятной диктатуры» и был показан в высокорейтинговой программе «Эксклюзивное расследование» на телеканале М6 в 2014 году.

Экономист рассказал о бедности населения в Чечне

Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара, кандидат экономических наук Сергей Жаворонков полагает, что формально к показу придраться нельзя, поскольку он вряд ли проводился за бюджетные деньги. В то же время он подтвердил данные о бедности простого чеченского населения.

«Уровень бедности (численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, которые рассчитываются как в целом по РФ, так и по регионам) в Чечне превышает 20%, в то время как в РФ составляет 12,7%. Это четвертый снизу показатель по Южному федеральному округу - больше только в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. При этом сам прожиточный минимум в Чечне установлен в размере почти 11 тысяч рублей, что примерно соответствует среднероссийскому показателю. Но и эти показатели расчета прожиточного минимума вызывают многочисленные вопросы - недавно, например, Росстат "обрадовал" россиян, что прожиточный минимум снизился - во всем мире зимой цены растут, а в России, оказывается, падают”, - сказал экономист "Кавказскому узлу".

Правозащитница указала на связь парижского показа мод с политикой

Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации прав человека Саша Кулаева отметила, что хотя дети Кадырова формально за отца не отвечают и даже неизвестно, существуют ли формальные санкции в отношении самого Кадырова в Европе, парижский показ мод отделить от политики даже не пытаются сами его организаторы.

«Это усиление тренда демонстрации российской «мягкой силы». В Париже проходит верниссаж компании "Фирдаус" под названием «История любви» в то время, как Чечня и фамилия главы модного дома ассоциируется с сюжетами, связанными с любовью весьма отдалённо: страшные зачистки представителей ЛГБТ, насильственные браки, принуждения к прерыванию развода, "убийствами чести", которые очень сильно усилились в своей насильственности в последние годы", - полагает она.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В 2017 году "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

"Дом моды раньше принадлежал жене Кадырова, теперь - дочери. Он ассоциируется и пользуется административным и финансовым ресурсом семьи Кадыровых и проводит показ моды, причём традиционной моды, которая должна олицетворять всю Чечню, поэтому эту акцию никто и не пытается отделить от политики - ни наблюдатели, ни организаторы. Невозможно относиться как к сугубо культурному явлению и присутствию Захара Прилепина в рамках тех же «Русских сезонов». Это мероприятие запланировано как реабилитация многих трендов в России, реабилитация происходящего в Чечне, и международное сообщество не должно ни в коем случае закрывать глаза», - заявила Кулаева "Кавказскому узлу".

Отсутствие формальных претензий позволяет Кадыровой посещать Париж

Парижский публицист, подруга и переводчик книг Анны Политковской Галина Акерман отметила, что на фоне недавнего убийства чеченского блогера, культурное мероприятие в Париже стало возможным в рамках демократического общества, которому нужны четкие доказательства в причастности Кадырова к каким-либо противоправным действиям.

Тело выходца из Чечни Имрана Алиева, известного как блогер Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские правоохранители объявили в розыск человека, который снимал номер вместе с Алиевым. Основной версией смерти блогера, по данным источников, следователи считают убийство по политическим мотивам. Имран Алиев был убит жителем Гудермесского района Чечни, который работает на высокопоставленного чеченского чиновника и уже вернулся в республику, заявил 2 февраля чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Живущие во Франции и Германии уроженцы Чечни сообщили блогеру, что оказывали помощь предполагаемому убийце Алиева, не зная о целях его приезда в Европу, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

«Интеллигенция оказывается в роли собак: мы все понимаем, а сказать не можем", - сказала Акерман "Кавказскому узлу", пояснив, что "нигде нет приказа, который можно было бы показать французам", о том, кто был заказчиком убийства Анны Политковской, Натальи Эстемировой и, вероятно, Бориса Немцова.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве в 2006 году. Заказчиков преступления так и не нашли, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", опубликованной на "Кавказском узле". Сотрудницу грозненского офиса "Мемориала" Наталью Эстемирову похитили и убили в 2009 году. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой". Российский политик Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По делу о его убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни и Ингушетии, сказано в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Бориса Немцова. На "Кавказском узле" также опубликована справка "Чеченский след в убийстве Немцова".

По словам Акерман, формально к дочери Кадырова "придраться не к чему". "Но в итоге происходит легитимизация гнусной обстановки в Чечне. Оказывается, что все не так плохо: посмотрите, моду приезжают показывать, значит, люди там живут неплохо", - отметила она.

Исследователь Университета Нантер Анн Ле Эру также полагает, что нет официальных санкций в отношении Кадырова и его семьи. "Я не думаю, что существуют прямые и официальные санкции против Рамзана Кадырова, а тем более его дочери... Было бы интересно узнать, как она получила визу, по чьему приглашению, ищет ли она экономической выгоды, потому что Париж - столица моды? Но во всяком случае чеченскую диаспору, состоящую из беженцев, заинтересовать такой одеждой трудно", - сказала она "Кавказскому узлу".

Она не исключила, что легальное присутствие людей, близких к руководству Чечни, под предлогом показа исламской моды может быть направлено на контроль чеченских диаспор за рубежом. "Известно, что Кадыров стремится контролировать чеченцев, проживающих даже за пределами Чечни и России", - пояснила исследователь.

Руководитель ассоциации "Барт - Маршо" Джамбулат Сулейманов раскритиковал визит дочери Кадырова в Париж. "Мы считаем, что если бы страны Запада на деле придерживались базовых ценностей своей цивилизации, то такой визит был бы невозможен. Но поскольку это случилось, то надо делать выводы", - сказал он "Кавказскому узлу".