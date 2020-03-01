Пользователи Instagram заступились за дочь Кадырова

01 марта 2020, 00:44

Высказывания критиков показа коллекции одежды чеченского модного дома "Фирдаус" вызвали спорную реакцию у пользователей Instagram. Некоторые из них поддержали Айшат Кадырову, назвав претензии к ней завистью. Однако нашлись и те, кто задался вопросом про финансирование.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в рамках фестиваля "Русские сезоны" в гостинице Le Marois в центре Парижа впервые прошел закрытый показ одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила "Новая газета". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова. Они назвали его "роскошью диктатуры" и "карнавалом". Дочь правозащитницы Натальи Эстемировой заявила о недопустимости подобных мероприятий в стране, принимающей политических беженцев из Чечни.

На фоне нарушений прав человека в Чечне участие Айшат Кадыровой в показе мод в Париже выглядит странным, считают чеченские беженцы. Мероприятие было запланировано как реабилитация происходящего в республике, предположили правозащитница Саша Кулаева и публицист Галина Акерман.

На критику в адрес Айшат Кадыровой отреагировали пользователи Instagram, часть которых заступилась на нее.

"Когда представляют моду и показывают в@моде традиции, это здорово! Почему вы решили, что Франция должна была отказать в показе моды Айшат Кадыровой, она, насколько мне известно, не входит в какие-либо запрещенные организации, она занимается творчеством, работает в модной индустрии. Почему вас это так взволновало? Франция - страна толерантная", - пишет пользователь jackline_boutique на странице "Кавказского узла" в Instagram, комментируя статью "Визит дочери Кадырова в Париж вызвал скепсис у чеченских беженцев".

"Все от зависти!", - комментирует svetlanavasileva707.

"Умница Айшат! Скромная, религиозная, еще и успешная", - пишет lm5883.

"Дай Аллах ей дальнейшего процветания - не только в Париже себя показать, а всему миру. Успехов, удачи во всем - назло всем завистникам", - пишет to.ma557.

"Уехали в Европу и сидите там молча на те (временные) подачки, которые вам выплачивают. Вместо того, чтобы гордиться своей землячкой, вы хотите еще на нее что-то сказать. [...] Дай Аллах ей процветания во всех начинаниях. Я и моя семья да и весь чеченский народ [...] горды, что Чечня имеет такую Айшат, которая может и сумела на весь мир сказать о нас, что мы можем показать свою культуру и моду", - заявляет ff.5882.

"Смогла - поехала, не надо завидовать, можно подумать, других правителей дети сидят у храма попрошайничают. Все дети олигархов на ворованных деньгах шикуют. Ей тоже можно - у девочки есть талант, возможность показать свою коллекцию", - пишет sonya38855.

"О показе думаю положительно - хоть зачастую это не совсем хиджабы из-за приталенности, но это все равно небольшой ликбез европейцам. А вот вопрос другой - на какие деньги?", - отмечает daimohk_stroi.

Среди множества постов поддержки тут есть всего два комментария, похожих на нападки. Публикация в Instagram за три дня, к 00.20 мск, собрала 430 лайков.

В то же время под видео "История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже - Россия 24" в Youtube среди множества комментариев с явными нападками в адрес властей Чечни и критикой коллекции лишь несколько пользователей написали слова одобрения в адрес Айшат Кадыровой.

"Вот куда деньги уходят", - пишет пользователь NIKA.

"Молодец Айшат и Чечня. Мирное продвижение радует. Красота спасет мир!!!", - пишет За Добро.

"Да и все на наши деньги", - заявил Павел Егорьев.

"Чечня на 80% датируется из бюджета. К каждому жителю страны - налогоплательщику власть залезает в карман. У населения пенсии 8 или 10 или 12 тыс. Жируют за счет народа!", - прокомментировал видео показа коллекции Петр Смирнов.

Видео, опубликованное 25 февраля, сегодня к 00.20 мск набрало 4320 просмотров и 55 комментариев.

История с показом коллекции дома моды обсуждается и читателями "Кавказского узла".

"Конечно, не самая лучшая затея ехать в Париж с демонстрацией исламской (!!!) моды... Ладно там ОАЭ или Малайзия...Пакистан...) Но там наверное своих "кутюрье" навалом...)", - написал сегодня, комментируя новость "Франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова" Бэн Джойс.

"Я сейчас внимательно следу за судьбой дочери другого диктатора, которого при жизни все обожали и боготворили. Это дочь главы Узбекистана. Только недавно она вела себя так же как дочь Кадырова, модные показы, работы, элитные тусовки, куча охраны, а вчера Гульнара Каримова просила ее освободит от уголовного преследования за 700 млн долларов", - прокомментировал новость Игорь Сажин.

"Мне думается, что Гульнара - это наглядное доказательство тому, что болезнью безграничного воровства чиновники, их родственники и друзья заболевают при несменяемости власти! На мой взгляд, русский народ обязан наконец-то понять, что выборы президента - это серьезный вопрос и ни в коем случае нельзя выбирать руководителем страны кого попало", - выразил свое мнение Гиви.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Айшат Кадырова 30 декабря 2019 года открыла в центре Грозного свой ресторан "Париж". Пользователи соцсетей отметили, что ресторан открылся на фоне безработицы и безденежья в Чечне, а название "Париж" контрастирует с антизападной риторикой чеченских властей.