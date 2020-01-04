Открытие дочерью Кадырова ресторана вызвало иронию интернет-пользователей

04 января 2020, 14:15

Айшат Кадырова открыла ресторан в республике с жесткими ограничениями на употребление алкоголя, а название "Париж" контрастирует с антизападной риторикой чеченских властей, указали комментаторы в Facebook и на сайте "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова, владелица дома моды Firdaws, 30 декабря 2019 года открыла свой ресторан "Париж" в центре Грозного. Пользователи Instagram отметили, что ресторан открылся на фоне безработицы и безденежья в Чечне. В помещении, которое занял ресторан, раньше находилась центральная городская библиотека, там в начале 2000-х годов собирались представители неправительственных организаций, указали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Центральная городская библиотека Грозного была закрыта в апреле 2016 года. Сотрудники библиотеки распространили в социальных сетях обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с призывом не допустить этого. Библиотека закрыта из-за дороговизны занимаемого ею помещения, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Ресторан открыт в республике, где фактически запрещено употребление алкоголя, указал читатель "Кавказского узла" Игорь Сажин.

"В ресторан ходят, чтобы вкусно поесть и хорошо выпить - больше в ресторан незачем ходить, все остальное прилагается к выпивке и еде. Так как выпивка в Чечне - это запрещенный, по сути, элемент, то остается еда. Получается, что в Грозном открыли харчевню? То есть то, где можно вкусно поесть? То есть в Грозном есть проблемы с хорошей едой? Не верю. Сколько я ни ездил по Чечне и Ингушетии, меня поражало качество еды в небольших кафешках, это было очень вкусно. Чем могут удивить жителей Грозного и гостей в "Париже"?" - прокомментировал он публикацию "Кавказского узла".

В конце 2017 года в Чечне были введены ограничения на продажу спиртного, из-за чего местные жители, по их словам, выезжают за алкоголем в соседние регионы. Накануне Нового 2020 года правоохранители приходили в дома жителей столицы Чечни и предупреждали об ответственности за употребление алкоголя в новогоднюю ночь, рассказали горожане. Местные жители также заявили, что в единственном грозненском гипермаркете, торгующем спиртным, силовики ввели нормы на покупку алкоголя.

"В то время, как Джамбулат [Умаров] призывает российских христиан вместе с мусульманами противостоять "западному Сатане", "Парижи" открывают. Хотя какой такой "Париж" без вина?" - написала в комментарии на "Кавказском узле" Stepnyachka.

В декабре 2019 года Джамбулат Умаров принял участие в заседании "Всемирного русского народного Собора", где говорил о борьбе с западными ценностями. "Исламский мир в этом страшном противостоянии с либеральным сатаной единственным союзником видит православие, а значит вас, дорогие мои русские братья", - процитировал Умарова 11 декабря 2019 года "Кавказ. Реалии". Джамбулат Умаров с 2015 года является министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В своих скандальных публичных высказываниях он фактически является рупором властей Чечни, говорится в биографической справке об Умарове, подготовленной "Кавказским узлом".

На то, что название ресторана расходится с антизападной риторикой чеченских властей, указал и пользователь Facebook Feyzi Rasulov. "Название какое-то вражеское у ресторана)", - написал он на странице "Кавказского узла" в соцсети.

Критика властей в Чечне наказуема, напомнил Serhii Kushnyrenko. "Устанут извиняться потом возмущенные жители", - написал он в Facebook.

К 14.15 мск 4 января публикация "Кавказского узла" в Facebook собрала 29 "лайков" и 8 комментариев.

Комментаторы отметили и то, что в открытии ресторана дочери Кадырова участвовал сам глава республики. "Очень надеюсь, что руководители крупных предприятий, министерства и ведомства Чечни хотя бы в первый период поддержат молодого бизнесмена и будут проводить исключительно в этом заведении все свои корпоративные и торжественные мероприятия. Также в этом ресторане за счет представительских расходов, [будут] заказывать официальные обеды, ужины для многочисленных делегаций и официальных гостей республики", - сыронизировал под публикацией на сайте "Кавказского узла" Гиви.

Вести бизнес в Чечне без поддержки со стороны представителей власти сложно из-за многочисленных проверок, указали ранее "Кавказскому узлу" местные предприниматели.