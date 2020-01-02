Грозненцы сообщили об антиалкогольных рейдах силовиков

02 января 2020, 12:58

Накануне Нового года правоохранители приходили в дома жителей столицы Чечни и предупреждали об ответственности за употребление алкоголя в новогоднюю ночь, рассказали горожане. В единственном грозненском гипермаркете, торгующем спиртным, силовики ввели нормы на покупку алкоголя, уточнили они.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии новогодних праздников полицейские в Чечне перешли на круглосуточный режим работы. Правоохранители по ночам проводят рейды во дворах домов в Грозном и задерживают людей, заподозренных в употреблении спиртного, рассказали 30 декабря горожане.

Два года назад, в конце 2017 года, в Чечне введены ограничения на продажу спиртного. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там, хотя на солдат военной базы и иногородних запрет не распространялся. Из-за ограничений на продажу и покупку алкоголя местные жители, по их словам, выезжают за ним в соседние регионы.

Правоохранители ужесточили проверки накануне Нового года, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Грозного. "30 декабря участковый приходил в сопровождении нескольких вооруженных силовиков. Спрашивал, будем ли отмечать Новый год, предупредил, чтобы никакого алкоголя на праздничном столе не было, иначе могут забрать и оштрафовать. И к соседям заходили они, и весь квартал обошли. Вообще-то мы Новый год не отмечаем совсем, потому что это не наш праздник. Но я на всякий случай сказала, что повезем детей на елку. А вдруг и не отмечать тоже нельзя?" - рассказала грозненка Залина.

Силовики предупреждали жителей Грозного, чтобы те не пили в Новый год даже пиво, подтвердил грозненец Заур. "Иначе будут проблемы. Мол, заберут и до конца праздников будут в отделе держать. Еще сказали, что надо за детьми следить, чтобы они после 9-10 вечера по улицам не шатались... Такой вот «веселый» у нас выходит Новый год, будто комендантский час объявили", - посетовал мужчина.

Жителя Грозного Сулеймана, по его словам, также навестил участковый в сопровождении трех бойцов силовой структуры. "Сказал, чтобы в новогоднюю ночь не было ни алкоголя, даже пива, на столе, ни шума лишнего. Иначе будут неприятности – доставка в отдел и штраф за нарушение общественного порядка", - рассказал Сулейман.

Силовики ввели нормы на покупку алкоголя в грозненском гипермаркете

Около гипермаркета «Лента» близ военной базы Ханкала силовики дежурили круглосуточно, причем ограничения на покупку алкоголя распространили и на неместных покупаталей, сообщил грозненец Хизир. "Там военные с базы и их семьи в основном отовариваются. У меня знакомый служит на этой базе. Так им, оказывается, больше двух бутылок спиртного под новый год покупать не разрешалось", - рассказал он.

О новых ограничениях на покупку алкоголя в Грозном сообщила и грозненка Асия. "У магазина "Лента" и до этого дежурили полицейские, но проверяли только чеченцев – купили они алкоголь или нет. В супермаркете я была 29 и 30 декабря, оба раза явно русских, ну, людей славянской внешности, заходящих в магазин, предупреждали: только две бутылки брать. Некоторые уточняли, и им отвечали, что речь о водке, шампанском, вине", - привело 31 декабря ее слова "Кавказ.Реалии".

Напомним, весной 2018 года жители Грозного сообщили "Кавказскому узлу", что силовики у магазина в Грозном наблюдают за покупателями спиртного, отбирают купленный алкоголь и угрожают санкциями, а постоянных покупателей приглашают для "беседы". В сентябре того же года горожане рассказали, что эта практика возобновилась.

С октября 2019 года в чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Такие воспитательные меры унизительны, но неэффективны, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни.

Новости о практике публичных извинений перед властями Чечни публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".