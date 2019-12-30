Грозненцы рассказали о ночных рейдах силовиков

30 декабря 2019, 11:00

Правоохранители по ночам проводят рейды во дворах домов в Грозном и задерживают людей, которые показались им подозрительными, рассказали горожане. Силовики переведены на круглосуточный режим работы в преддверии новогодних праздников, пояснили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии Нового года силовики в Чечне усиливают меры безопасности, объясняя это профилактикой правонарушений. Так, 25 декабря 2018 года в Грозном прошли проверки паспортного режима, а на следующий день на всех основных магистралях Грозного были выставлены мобильные посты. Пройти к республиканской елке на площади в центре города можно было только после личного досмотра, рассказали грозненцы.

Силовики в Грозном патрулируют по ночам улицы и дворы многоквартирных домов и задерживают людей, заподозренных в употреблении спиртного, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Ночью с нашего двора забрали троих ребят, что сидели на детской площадке и разговаривали. Подошли несколько сотрудников в форме. Спросили у них, почему они в такое время находятся на улице, и забрали в отдел, сказав, что они «нарушают общественный порядок»", - рассказала жительница Грозного Марет.

Эту информацию подтвердил грозненец Исраил. "Контролируют дворы многоэтажек. Подростков и молодежь, если они после 11-12 ночи находятся на улице, опрашивают, могут и в отделение забрать", - рассказал Исраил.

Грозненец Султан сообщил, что сам оказался в такой ситуации. "Были с другом на улице где-то около полуночи. Он немного выпивший был. Подошли сотрудники с оружием. Спросили, что мы делаем ночью на улице, потом сказали, что мы пьяные, и доставили в отдел. Отпустили только утром", - рассказал мужчина, подчеркнув, что сам не употребляет алкоголь.

В конце 2017 года в Чечне введены ограничения на продажу спиртного. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители, по их словам, выезжают за ним в другие регионы. С октября 2019 года в чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Такие воспитательные меры неэффективны, констатировали жители Чечни.

Правоохранители в Чечне в преддверии новогодних праздников переведены на усиленный режим работы, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Чечне. "Повышенные меры безопасности сохранятся до конца новогодних праздников. Все места проведения культурно-массовых мероприятий, госучреждения и стратегические объекты взяты под круглосуточную охрану", - сказал офицер полиции.

О том, что сотрудники правоохранительных органов переведены на круглосуточный режим работы, заявил ранее и глава МВД по Чечне Руслан Алханов. В республике, по его словам, создан временный оперативный штаб по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников, который будет работать "до окончания праздничных мероприятий", сообщило 25 декабря ИА "Грозный-информ".

Напомним, в декабре 2017 года усиление мер безопасности перед новогодними праздниками чеченские силовики объяснили информацией о готовящихся терактах. Инцидентов тогда зафиксировано не было. При этом, по данным властей, Чечню на Новый год посетили более 12 тысяч туристов.