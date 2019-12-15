Порицание чеченцев за употребление спиртного подчеркнуло неэффективность воспитательных бесед

15 декабря 2019, 11:08

Как писал "Кавказский узел", с октября в чеченских пабликах регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. 2 декабря стало известно, что в Гудермесском РОВД такую беседу с задержанными провел глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители Чечни предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра.

Сообщение об очередной воспитательной беседе с задержанными размещено 14 декабря в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 87,5 тысячи подписчиков. "В ОМВД района провели совместное профилактическое мероприятие с задержанными по приему психотропных веществ и алкогольных напитков. В ходе встречи начальник ОМВД района В. Бацилов, кадий района А.Амерханов провели беседы, разъясняя молодым о пагубности приема и последующего привыкания к данным веществам. [...] Призвали одуматься, вступить на правильный образ жизни", - говорится в сообщении.

Автор публикации не уточнил, о каком районе Чечни идет речь. Согласно данным, опубликованным на сайте МВД по Чечне, полковник полиции Валид Бацилов возглавляет Урус-Мартановский РОВД.

Беседа с задержанными проводилась в ОМВД по Урус-Мартановскому району, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД республики. Он уточнил, что задержанные - молодые люди из числа местных жителей.

После профилактической беседы они были отпущены по домам под поручительство их родных, подчеркнул представитель МВД.

Сообщение в Instagram проиллюстрировано несколькими фотографиями, на которых показаны пять молодых людей, стоящих вдоль стены с опущенными головами. Публикация набрала к 11.05 мск 1087 отметок "нравится", под ней размещено 45 комментариев. Авторы некоторых из них высказали сомнение в эффективности таких "воспитательных бесед"

"Они хоть помогают, проф. мероприятия. Есть результат?" – поинтересовался, в частности, mls6776_. "Конечно, после одной беседы они никогда не захотят употреблять такие гадости", - ответил bazalechiev. "Если есть зависимость у них к этим вещам, никакая беседа не поможет, пока они сами не осознают, что в этом есть вред", - поделился мнением пользователь abdurahmanova_095.

"Вроде все и всех прочистили, через сито просеяли, а все равно, каждый день вроде бы есть те, кто употребляет", - обратил внимание leto2014g. "Интересно, где же их ловят!? Они пьяные катаются за рулем и их останавливают за превышение скорости? Или они, наглотавшись таблеток, спали в скверах на лавочках?? Где их нашли?" – задался вопросом parker_slon.

В конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни.

"Порочите так чеченцев. Как раньше было – любое, что делал чеченец, скрывали, разбирались между собой. Почему вы не понимаете, мы этим себя позорим", - указал assadulla123, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Регулярная публичная демонстрация задержанных не дает серьезного эффекта, согласен сотрудник одной из НПО Чечни Асламбек. "Выставлять людей на всеобщий позор в качестве воспитательной меры - это уже не действует. Или, по крайней мере, не дает прежнего эффекта. Доказательством этому служит то, что, несмотря на регулярное освещение организуемых силовиками публичных акций покаяния, нарушения продолжают иметь место. Видимо, такая мера уже себя исчерпала, и следует искать новые подходы, особенно в работе с молодежью", - сказал Асламбек корреспонденту "Кавказского узла".

"Эти публичные осуждения наркоманов, алкоголиков, прочих нарушителей нужны только власти, силовикам и духовенству на местах. Это их показатель работы [перед руководством]. Особого эффекта они не дают", - высказал корреспонденту "Кавказского узла" свое мнение житель республики Имран.

Аналогичное мнение высказал грозненец Султан. "Сегодня в одном районе силовики и духовенство проводят «профилактическую беседу» с нарушителями, завтра – в другом, послезавтра – в третьем. И каждый такой случай обязательно выкладывается в сеть. Спрашивается, зачем? Этому есть объяснение – показуха", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Султан, подчеркнув, что озвучил лишь свое предположение.

Напомним, жители Чечни регулярно приносят также публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей. Часть извинений звучит в эфире республиканского телеканала "Грозный". Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".