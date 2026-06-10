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19:04, 10 июня 2026

Два сотрудника МЧС погибли в Чечне после тарана легковушкой пожарного депо

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автомобиль протаранил ворота пожарного депо в Грозном, погибли два сотрудника, еще пятеро ранены. О судьбе водителя не сообщается, также Следком не сообщал о проверке или уголовном деле. 

Двое сотрудников МЧС погибли в результате инцидента с участием легкового автомобиля в пожарном депо в городе Грозный, еще пятеро пострадали, трое из них госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чечне.

"Во время утреннего развода при проведении приема-сдачи дежурства в пожарное депо, протаранив ворота, на высокой скорости врезался легковой автомобиль. В результате происшествия двое сотрудников погибли, трое госпитализированы, двое получили ушибы разной степени", - говорится в сообщении.

Погибли командир отделения 2 ПСЧ старший сержант внутренней службы Умар Дишниев и старший пожарный 2 ПСЧ сержант внутренней службы Мовсар Авдуев.

Умар Дишниев служил в системе МЧС России с 2023 года, ему было 22 года, Мовсар Авдуев - с 2020 года, ему было 33 года, говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением, пишет Baza.

На сообщения о гибели сотрудников МЧС обратил внимание читатель "Кавказского узла" clemente. Он отметил, что происшествие случилось в Шейх-Мансуровском, бывшем Заводском, районе Грозного. 

К 18.58 мск на сайте управления Следкома России по Чечне не содержится информации о проверке в связи с ДТП или уголовном деле.

Также не сообщалось о состоянии водителя машины, протаранившей ворота.

Как писал "Кавказский узел", 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

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Автор: "Кавказский узел"

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