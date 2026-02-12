Спекуляции о состоянии сына Кадырова после ДТП стали следствием молчания властей Чечни

Пользователи соцсети сочли странным видео с Адамом Кадыровым, появившееся в аккаунте главы Чечни спустя почти месяц после сообщений о ДТП. Спекуляции о здоровье третьего сына главы Чечни возникли на фоне длительного молчания властей, хотя жители республики и говорили о безразличии к вопросу о здоровья сына главы региона.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Отсутствие официальных данных породило спекуляции на теме о здоровье Адама Кадырова

Уже 16 января, в день предполагаемого ДТП, появились различающиеся версии. Так, в начале источники сообщали, что Адам Кадыров был доставлен в реанимацию Республиканской клинической больницы Грозного в тяжелом состоянии, при этом дороги к больнице были перекрыты. По их данным, после аварии в ту же больницу привезли и других пострадавших, но их точное число и степень тяжести травм не уточнялись.

Официально информация о ДТП с участием Адама Кадырова никак не подтверждалась. Также в сети отсутствуют фото и видео с предполагаемого места аварии, несмотря на сообщения о крупных заторах на подъездах к Грозному в светлое время суток 16 января. Отсутствие официальной информации дало возможность появлению многочисленных версий о состоянии здоровья Адама Кадырова.

Все источники сошлись, что Адам Кадыров был отправлен на лечение в Москву, эти данные основывались в частности на зафиксированной информации о направлении движения, вылетевших из Грозного самолетов, однако разногласия возникли как в данных о его состоянии, так и в данных о других пострадавших. Вред здоровью Адама Кадырова варьировался от легкого до тяжелых травм.

Отметим, что на фоне исчезновений ихз публичного пространства главы Чечни Рамзана Кадырова регулярно появляются сообщения о его болезнях, в том числе о тяжелом состоянии.

До 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Однако в 2019 году и в первой половине 2020 года он неоднократно уходил на больничный. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров читайте в справке "Кавказского узла" "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров". В феврале 2025 года, после долгого отсутствия на публике глава Чечни заявил, что "европейские, американские газеты" распускают слухи о его болезни, а он всего лишь был в официальном отпуске, на свой пост он назначен "пожизненно", говорится в биографической справке о Рамзане Кадырове.

В январе 2026 года Кадыров за три дня как минимум трижды заявил, что здоров.

Отметим, что чеченские СМИ хранили молчание о причинах отсутствия Адама Кадырова в публичном пространстве, его состоянии здоровья, однако информацию о нем отслеживали федеральные СМи и Telegram-каналы.

Жители республики рассказали, что интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы.

Отсутствие публичных появлений Адама Кадырова пытались скрыть

Несмотря на отсутствие Адама Кадырова в публичном пространстве была предпринята попытка создать видимость его деятельности. Так, несколько раз публиковались ролики, записанные до даты предполагаемой аварии, Совет безопасности Чечни несколько раз отчитывался о совещания, проведенных по поручению Алама Кадырова, появлялись записи и в его я Instagram*.

Так, Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева. Публикации с его участием в аккаунтах чеченских чиновников и сторис самого третьего сына главы Чечни лишь подчеркнули отсутствие актуальной информации о его состоянии и местонахождении.

23 января в Instagram* Адама Кадырова появилось видео, на котором он упражняется в стрельбе, в кадре видна аббревиатура Российского университета спецназа. Дата записи не указана, но на видео Адам Кадыров в футболке. Еще одно видео, на котором он стреляет в воздух из автомата, было записано в теплое время года.

Пользователи соцсети сочли странным последнее видео Адама Кадырова

Часть пользователе Facebook* усомнились, что на представленном видео действительно Адам Кадыров. Так, сообщение о видео, опубликованном в аккаунте главы Чечни, набрало более 100 комментариев. Их авторы упоминали в частности и озвученные ранее версии, что третий сын главы Чечни находится в тяжелом состоянии и потому на видео не может быть он.

"Начинаются "игры с переодеваниями"", - написал в частности, Maksim Gubkin.

"Серьезно? Более правдоподобное видео не могли снять? - спросил Клаус Майклсон.

Часть пользователей просто, как например, Pavel Shipilov указали, что "как то странно он выглядит".

Ыпрочем, часть пользователей отметили "экстремальное похудение" Адама Кадырова "А медаль за похудение где?" - поинтересовался Александр Клименко.

Третий сын Рамзана Кадырова начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.