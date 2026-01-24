Новое видео с Адамом Кадыровым не прояснило его местонахождение

В Instagram* Адама Кадырова появилось видео, на котором он упражняется в стрельбе, в кадре видна аббревиатура Российского университета спецназа. Дата записи не указана, но на видео Адам Кадыров в футболке.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. В течение шести дней власти Чечни не подтвердили и не опровергли сообщения о ДТП с участием Адама Кадырова, также официально не сообщалось о его состоянии. На фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева. Спустя неделю после сообщений об аварии в Грозном Адам Кадыров так и не появился в свежих видео. Публикации с его участием в аккаунтах чеченских чиновников и сторис самого третьего сына главы Чечни лишь подчеркивают отсутствие актуальной информации о его состоянии и местонахождении.

Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня.

На странице в Instagram* Адама Кадырова опубликовано новое видео, на котором он находится на стрельбище в Российском университете спецназа. Третий сын главы Чечни находится в футболке c черной надписью 13 на золотом фоне, его сопровождает мужчина в легкой куртке и кепке. Когда именно записано видео, не указано, опубликовано оно вечером 23 января.

Видеозапись набрала 430 комментариев. Большинство из них составляют одобрительные смайлики, многие из них оставили пользователи, в никах которых используются аббревиатуры Za_kra и k13.

"Это типа отвлекать людей от аварии, которая произошла", - прокомментировал ivanbourosh.

Читатель "Кавказского узла" adan считает, что "манипуляции местных чиновников и силовиков, публикующих фото с Адамом Кадыровым, также как и сторисы в его Инстаграм*, с фотографиями и видео, сделанными до нашумевшей истории с ДТП", наводят на мысль о том, что у Адама Кадырова после аварии могут быть "серьезные проблемы со здоровьем". "Развернутая пропагандой "спецоперация прикрытия, по мнению некоторых, говорит о легкой панике в верхах из-за возникшей ситуации. Тупо насаждаемый десятилетиями культ личности Кадыровых, дал серьезную трещину. Оказалось, что "небожители" такие же обычные человеки, которые, как и все остальные, могут болеть, попадать в тяжелые аварии, и никакие деньги, доступ к современной медицине, бронированные авто, многочисленная охрана и кортежи сопровождения не способны их защитить. Оттого-то власть судорожно пытается делать вид, что ничего не было", - указал он.

Напомним, за последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова 1 , отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.