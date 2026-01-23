×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:40, 23 января 2026

Публикации с Адамом Кадыровым призваны замаскировать его отсутствие в публичном пространстве

Адам Кадыров. Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя неделю после сообщений об аварии в Грозном Адам Кадыров так и не появился в свежих видео. Публикации с его участием в аккаунтах чеченских чиновников и сторис самого третьего сына главы Чечни лишь подчеркивают отсутствие актуальной информации о его состоянии и местонахождении.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. В течение шести дней власти Чечни не подтвердили и не опровергли сообщения о ДТП с участием Адама Кадырова, также официально не сообщалось о его состоянии. На фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева.

 Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 

Что публиковали об Адаме Кадырове чеченские чиновники и спортсмены после сообщений о ДТП

17 января, на следующий день после информации о ДТП в Грозном, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама, также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты.

Адам Кадыров. Фото: Kadyrov_95 / Telegram Источники сообщили об улучшении состоянии Адама Кадырова

18 января представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с Адамом Кадыровым в сторис Instagram*, сопроводив фразой на чеченском языке "Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем".

В тот же день Чимаев записал видео, которое также опубликовал в сторис на своей странице в социальной сети. «Я жив, не умер, как, наверное, некоторым хотелось бы. Нахожусь в Абу-Даби, погода хорошая», - приводит перевод его слов чеченская телекомпания "Вайнах". На видео Чимаев едет за рулем автомобиля.

Власти Чечни так и не комментировали сообщения о ДТП. Молчание о местонахождении и состоянии сына хранит глава республики Рамзан Кадыров, не писали о нем брат и сестра Айшат Кадырова, не сообщали чеченские госсми.

20 января начальник ОМВД России по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео на своей странице в Инстаграме*, где он запечатлен в компании Адама Кадырова. Исходя из ролика, Адам Кадыров с Исхаком Чалаевым находятся на снежном покрове.

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова, отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".

Чеченские чиновники поделились в соцсети очередной порцией старых фото с Адамом Кадыровым

Скриншот сторис Исы Ибрагимова https://www.instagram.com/stories/isa_k669ra/3815983612471063023/Отдельными сторис в Instagram* со старыми фото с Адамом Кадыровым поделились за последние сутки министр культуры Иса Ибрагимов, заместитель мэра Грозного Халид Кадыров, начальник ОВД по Ножай-Юртовскому району Мурад Чалаев.

При этом Иса Ибрагимов разместил сторис с чёрно-белыми фото с Адамом Кадыровым, не сопроводив их никакой подписью. 

Черно-белое фото с Адамом Кадыровым разместил и Халид Кадыров, сопроводив ее краткой подписью на чеченском "Наш брат".

Публикации выглядели скоординированными и появились на фоне отсутствия официальных комментариев о произошедшем. Все сторис были оформлены без пояснений. Некоторые пользователи Instagram* обратили внимание, что использованные фотографии ранее уже публиковались и не имеют отношения к последним дням.

Скриншот сторис Халида Кадырова. Источник: https://www.instagram.com/kadyrov_838/Что касается Рамзана Кадырова, то за последние два дня в его Telegram-канале было опубликовано три поста, все без упоминания Адама Кадырова. Последний его пост посвящен совещанию в Грозном, которое состоялось 22 января по вопросу перехода республики на одноуровневую систему местного самоуправления.

К посту было приложено видео, судя по которому на совещании присутствовало более 20 чиновников - Адама Кадырова среди них не было.

Для сторис в аккаунте Адама Кадырова также использовались старые записи

21 января на странице с Адама Кадырова в Instagram* опубликованы две сторис. Одна из них - сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева. На видео Адам Кадыров сидит в ковбойской шляпе.

Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
02:47 23.01.2026
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева
Третий сын Рамзана Кадырова Адам на фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева.

Вторая сторис представляет собой фотографию Адама Кадырова с его близким другом Асланом Жулаговым, на ней Кадыров позирует с пистолетом. Снимок сделан не позднее 24 ноября 2025 года, в этот день эту фотографию публиковал сам Жулагов в своем аккаунте.

В Instagram* также есть страница пресс-службы Адама Кадырова , из которой следует, что видео сына Кадырова в шляпе было снято 10 января на турнире по смешанным единоборствам в Грозном. После предполагаемого ДТП на странице было размещено пять постов с поздравлениями разных чеченских чиновников с днями рождения "от лица помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности Адама Кадырова".

За неделю на странице были опубликованы отдельные посты с поздравлениями, однако среди них не было ни одного материала, подтверждающего участие Адама Кадырова в официальных мероприятиях, а также видео с таких мероприятий.

"Проще надо бы быть. Выйти в эфир и сказать, вот он я, живой и здоровый, хоть и немножко помятый в аварии, а не выкладывать старые фото и видео, да еще с приложением чужих слов и запрещенной музыки", - прокомментировал видео в ковбойской шляпе читатель "Кавказского узла" ray. Он усомнился, что публикации в соцсети делает сам Адам Кадыров. "Точнее было бы «За Адама Кадырова ответили… на его странице в Инстаграм»", - поддержала alisa_mclaughlin.

По данным на 12.40 мск сторис с фотографией остается в публичном доступе. Сторис с записью под монолог Эддарда Старка из "Игры престолов" и вступление внесенной в список экстремистских материалов песней Муцураева была публиковано ранее, и спустя 24 часа исчезла из публичного доступа.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
02:47, 23 января 2026
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева
Следователь с уголовным делом в руках. Скриншот фото Управления СКР по Ставрополью, https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1482659/?print=1
21:09, 22 января 2026
Расширение трактовки статьи о военных фейках обеспокоило правозащитников
Мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской. 22 января 2026 г. Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti/45264
16:00, 22 января 2026
Третья мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской
Группа бойцов в аэропорту Грозного. 22 января 2026 г. Фото: https://chechnyatoday.com/news/393098
14:58, 22 января 2026
Новая группа бойцов вылетела из аэропорта Грозного в зону СВО
Анна Смирнова с детьми в аэропорту. Скриншот фото из ee Telegram-чата от 19.01.26, https://t.me/c/1731485818/3617
14:00, 22 января 2026
Бывший муж Смирновой потребовал у суда оставить детей с ним
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сандро Мегрелишвили, арестованный по делу об блокировке тротуаров у парламента. Фото: Formula https://t.me/Tbilisi_life/44444
23 января 2026, 11:40
Двое участников протестов в Тбилиси приговорены к аресту за блокировку тротуара

Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
23 января 2026, 02:47
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева

Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 января 2026, 21:59
Отец Айны Манькиевой пригрозил "любой ценой" найти дочь

Очистка пляжа в Анапе от мазута. Январь 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14857
22 января 2026, 18:10
Промедление с откачкой мазута из затонувших танкеров ставит под угрозу сезон в Анапе

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше