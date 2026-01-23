Публикации с Адамом Кадыровым призваны замаскировать его отсутствие в публичном пространстве

Спустя неделю после сообщений об аварии в Грозном Адам Кадыров так и не появился в свежих видео. Публикации с его участием в аккаунтах чеченских чиновников и сторис самого третьего сына главы Чечни лишь подчеркивают отсутствие актуальной информации о его состоянии и местонахождении.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. В течение шести дней власти Чечни не подтвердили и не опровергли сообщения о ДТП с участием Адама Кадырова, также официально не сообщалось о его состоянии. На фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева.

Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня.

Что публиковали об Адаме Кадырове чеченские чиновники и спортсмены после сообщений о ДТП

17 января, на следующий день после информации о ДТП в Грозном, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама, также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты.

18 января представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал совместную фотографию с Адамом Кадыровым в сторис Instagram*, сопроводив фразой на чеченском языке "Какая бы ни была дорога – хоть с козлами, хоть с лошадьми – нам все нипочем" 1 .

В тот же день Чимаев записал видео, которое также опубликовал в сторис на своей странице в социальной сети. «Я жив, не умер, как, наверное, некоторым хотелось бы. Нахожусь в Абу-Даби, погода хорошая», - приводит перевод его слов чеченская телекомпания "Вайнах". На видео Чимаев едет за рулем автомобиля.

Власти Чечни так и не комментировали сообщения о ДТП. Молчание о местонахождении и состоянии сына хранит глава республики Рамзан Кадыров, не писали о нем брат и сестра Айшат Кадырова, не сообщали чеченские госсми.

20 января начальник ОМВД России по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео на своей странице в Инстаграме*, где он запечатлен в компании Адама Кадырова. Исходя из ролика, Адам Кадыров с Исхаком Чалаевым находятся на снежном покрове.

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова 2 , отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".

Чеченские чиновники поделились в соцсети очередной порцией старых фото с Адамом Кадыровым

Отдельными сторис в Instagram* со старыми фото с Адамом Кадыровым поделились за последние сутки министр культуры Иса Ибрагимов, заместитель мэра Грозного Халид Кадыров, начальник ОВД по Ножай-Юртовскому району Мурад Чалаев.

При этом Иса Ибрагимов разместил сторис с чёрно-белыми фото с Адамом Кадыровым, не сопроводив их никакой подписью.

Черно-белое фото с Адамом Кадыровым разместил и Халид Кадыров, сопроводив ее краткой подписью на чеченском "Наш брат".

Публикации выглядели скоординированными и появились на фоне отсутствия официальных комментариев о произошедшем. Все сторис были оформлены без пояснений. Некоторые пользователи Instagram* обратили внимание, что использованные фотографии ранее уже публиковались и не имеют отношения к последним дням.

Что касается Рамзана Кадырова, то за последние два дня в его Telegram-канале было опубликовано три поста, все без упоминания Адама Кадырова. Последний его пост посвящен совещанию в Грозном, которое состоялось 22 января по вопросу перехода республики на одноуровневую систему местного самоуправления.

К посту было приложено видео, судя по которому на совещании присутствовало более 20 чиновников - Адама Кадырова среди них не было.

Для сторис в аккаунте Адама Кадырова также использовались старые записи

21 января на странице с Адама Кадырова в Instagram* опубликованы две сторис. Одна из них - сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева. На видео Адам Кадыров сидит в ковбойской шляпе.

Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева Третий сын Рамзана Кадырова Адам на фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева.

Вторая сторис представляет собой фотографию Адама Кадырова с его близким другом Асланом Жулаговым, на ней Кадыров позирует с пистолетом. Снимок сделан не позднее 24 ноября 2025 года, в этот день эту фотографию публиковал сам Жулагов в своем аккаунте.

В Instagram* также есть страница пресс-службы Адама Кадырова 3 , из которой следует, что видео сына Кадырова в шляпе было снято 10 января на турнире по смешанным единоборствам в Грозном. После предполагаемого ДТП на странице было размещено пять постов с поздравлениями разных чеченских чиновников с днями рождения "от лица помощника главы ЧР, секретаря совета безопасности Адама Кадырова".

За неделю на странице были опубликованы отдельные посты с поздравлениями, однако среди них не было ни одного материала, подтверждающего участие Адама Кадырова в официальных мероприятиях, а также видео с таких мероприятий.

"Проще надо бы быть. Выйти в эфир и сказать, вот он я, живой и здоровый, хоть и немножко помятый в аварии, а не выкладывать старые фото и видео, да еще с приложением чужих слов и запрещенной музыки", - прокомментировал видео в ковбойской шляпе читатель "Кавказского узла" ray. Он усомнился, что публикации в соцсети делает сам Адам Кадыров. "Точнее было бы «За Адама Кадырова ответили… на его странице в Инстаграм»", - поддержала alisa_mclaughlin.

По данным на 12.40 мск сторис с фотографией остается в публичном доступе. Сторис с записью под монолог Эддарда Старка из "Игры престолов" и вступление внесенной в список экстремистских материалов песней Муцураева была публиковано ранее, и спустя 24 часа исчезла из публичного доступа.