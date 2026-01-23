×

02:47, 23 января 2026

Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева

Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий сын Рамзана Кадырова Адам на фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама, также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. В течение шести дней власти Чечни не подтвердили и не опровергли сообщения о ДТП с участием Адама Кадырова, также официально не сообщалось о его состоянии.

 Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 

Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / InstagramАдам Кадыров днем 22 января разместил на своей странице в Instagram* две сторис - временных публикации, доступных только в течение 24 часов. Одна сторис представляет собой фотографию Адама Кадырова с его близким другом Асланом Жулаговым, на ней Кадыров позирует с пистолетом. Снимок сделан не позднее 24 ноября 2025 года, в этот день эту фотографию публиковал сам Жулагов в своем аккаунте.

За семь часов до этой публикации Адам Кадыров разместил другую сторис, которая, по всей видимости, обращена к его критикам. На видео он сам, в кожаной куртке и ковбойской шляпе, сидит за столом на публичном мероприятии, за его спиной видны другие люди. На запись наложена звуковая дорожка с монологом персонажа сериала “Игра престолов” Эддарда Старка.

“Вы думаете, что мне так дорога моя жизнь. Что я пожертвую честью ради нескольких лет. Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов, и я давно научился умирать”, - говорится в этом монологе. 

Фоном для монолога служит узнаваемое гитарное соло из композиции чеченского барда Тимура Муцураева. Это вступление к песне “Они ушли”, известной также под названиями “Галерея памяти” и “Шахиды в судный день” . Композиция внесена в Федеральный список экстремистских материалов под номером 3193, за ее распространение в соцсетях жителей Северного Кавказа неоднократно наказывали штрафами. 

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду. В 2010 году более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. 

"Кавказский узел" писал, что летом 2023 года за публикацию песни Муцураева "Они ушли" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" была оштрафована жительница Владикавказа Ольга Зинкина. В ноябре 2022 года за публикацию видеоклипа с этой песней штраф получила жительница Чечни Халимат Эскиева. 

Автор: "Кавказский узел"

