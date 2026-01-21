Власти Чечни хранят молчание о ДТП с Адамом Кадыровым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя пять дней власти Чечни не подтвердили и не опровергли сообщения о дорожно-транспортном происшествии с участием Адама Кадырова, также официально не сообщалось о его состоянии.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама после сообщений в сети о том, что тот попал в ДТП. Также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты.

Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня.

С момента первых сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова в на Старопромысловском шоссе Грозном власти Чечни не прокомментировали случившееся.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений об аварии разместил лишь ролик, о том. что Адам Кадыров провел совещание, который как выяснилось из мета-данных, был записан 15 января, за день до первых сообщений о ДТП. Сообщения за последние дни посвящены отчетам о действиях подразделений "Ахмат" в зоне военной операции на Украине.

Этот ролик в день публикации, 17 января перепостили чеченские государственные СМИ, в частности ЧГТРК "Грозный" , "Чечня сегодня". Разместили они и появившееся сегодня видео с начальником ОМВД России по Гудермесскому району Исхаком Чалаевым, записанное в вв окрестностях Беноя.

Новый ролик с Адамом Кадыровым также записан до аварии, считает читатель "Кавказского узла" buster.walker. Он указал на атмосферу секретности вокруг ДТП.

"Власти Чечни полностью засекретили всю информацию, связанную с ДТП, в которой участвовал Адам Кадыров. В нормальных условиях случившееся послужило бы поводом для возбуждения уголовного дела и проведения следствия. Здесь же – абсолютно ничего. Впрочем, как и в других автоавариях, в которые попадали близкие родственники Рамзана Кадырова и члены семей его окружения. Что касается видео, где начальник одного из райотделов полиции прогуливается с Адамом Кадыровым по территории этнографического комплекса под названием «Древний Беной» (Шира- Бена) в Ножай-Юртовском районе, то это, больше смахивает на такую же «консерву», что после ДТП с участием сына выложил Рамзан Кадыров", - указал он, отметив, что "опять нет ясности в том, когда именно оно было снято". "И пушок над губой и подбородке у Адама Кадырова, на опубликованном Чалаевым ролике, заметно меньше того, что у него был в день совещания с силовиками. А ведь, казалось бы чего проще? Пришел бы Адам Кадыров в сопровождении охраны на ЧГТРК «Грозный», да и развеял все слухи о получении тяжелых или не очень травм в результате аварии", - указал автор комментария.

Не сообщали о состоянии Адама Кадырова и его старшие брат и сестра - Ахмат и Айшат, у которых есть страницы в соцсетях.

Также не комментировал тему и зампред главы правительства Чечни Ахмед Дудаев. Никакой информации о состоянии Адама Кадырова не приводится и в Telegram-каналах Совета безопасности Чечни и Российского университета спецназа.

Информация об аварии появилась спустя неделю после угроз доставить в Грозный Зеленского

Случившееся с Адамом Кадыровым напомнило о прозвучавших в начале этого года его угрозах привезти Зеленского из Киева. Однако то, что сын главы Чечни не смог справиться с управлением автомобилем в главном городе республики явно мешает скорому осуществлению этих планов.

9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина.

На то, что незадолго до ДТП Адам Кадыров делал заявления о готовности привезти Зеленского в Грозный, но в итоге попал в аварию - обратили внимание и пользователи Facebook*. По состоянию на 21:35 мск 21 января они оставили 610 комментариев под новостью “Кавказского узла” о лечении Адама Кадырова в Москве после ДТП.

В комментариях люди часто вспоминают, что раньше Адам Кадыров говорил про «привезу Зеленского в Грозный». Теперь, когда он сам попал в ДТП и оказался в больнице, некоторые пользователи сравнивают его слова с реальной ситуацией — мол, планы не совпали с тем, что произошло на самом деле.

Большинство таких комментариев - в форме шуток и иронии, без прямых призывов к насилию. Пользователи в своих комментариях показывают, что прежние громкие заявления сейчас выглядят странно и нелепо: вместо “выполнить миссию” — обычная авария.

"Как правило, кортеж сына Кадырова, состоит примерно из 10 (плюс-минус) дорогих внедорожников, и носится он по трассам на высоких скоростях. При этом, как и во время проезда главы Чечни силовики заранее блокируют движение по трассе, до того времени, пока не проедет последняя машина сопровождения", - указал ранее читатель "Кавказского узла".

Отдельно стоит отметить, что часть комментаторов призывает не переходить на насмешки. Они напоминают, что ДТП — это травма и риск для жизни, и что даже если человек публично спорный, в такой ситуации не стоит радоваться или желать ему плохого.

Читатель "Кавказского узла" также припомнил об угрозах Адама Кадырова президенту Украины. В частности, он отметил, что власти республики могли бы оправдать случившееся происками Украины. "Придумали бы байку о том, что ГУР или СБУ Украины открыло охоту на Адама Рамзановича, за его угрозы в адрес Зеленского, и пришлось провести целую спецоперацию, для защиты его персоны от происков злобных врагов, вплоть до имитации автоаварии и вывоза как бы пострадавшего Кадырова-младшего на лечение за пределы республики. Глядишь, под это дело можно было бы еще один орденок ему на грудь повесить", - указал он.

Напомним, 30 декабря 2025 года сын главы Чечни Адам Кадыров получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения, и назвал его "замечательным парнем". Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля.

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники.

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника - сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.