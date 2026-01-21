×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:48, 21 января 2026

Источники сообщили об улучшении состоянии Адама Кадырова

Адам Кадыров. Фото: Kadyrov_95 / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Источник, близкий к властям Чечни, поддержал версию о несерьезных травмах Адама Кадырова, полученных им в ДТП.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама после сообщений в сети о том, что тот попал в ДТП. Также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. 

 Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина. 

Сын главы Чечни Адам Кадыров пошел на поправку, сообщил изданию «Агентство»* источник, близкий к администрации президента РФ, источник, близкий к властям Чечни. По информации последнего, Кадыров-младший при аварии был в кортеже и «пострадал нестрашно», говорится в сегодняшней публикации в телеграм-канале издания.

Между тем, 20 января Начальник ОМВД России по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео на своей странице в Инстаграме, где он запечатлен в компании Адама Кадырова. Исходя из ролика, Адам Кадыров с Исхаком Чалаевым находятся на снежном покрове. «Адам, мы в Шира-Бена? (культурно-этнографический комплекс в селе Беной Ножай-Юртовского района – прим. «Кавказского узла»)», - перевело слова Чалаева провластное издание «Чечня сегодня». «Да. «Ахмат» - сила», - ответил Адам Кадыров. Отметим, что указанная публикация издания был сделана сегодня.

Пост Чалаева по состоянию на 15.30 мск собрал 1992 лайка и 140 коментариев. «А почему они так скрывают (последствия), публикуя старые видео», - задала вопрос читательница под ником mariya200773. «Это правда или нет, была авария?», - задалась вопросом halisa6913. «Он типа в порядке?», - задал вопрос пользователь с ником le823701.

Отметим, что версии о последствиях аварии Адама Кадырова серьезно различаются. "Версия первая. В результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля, предположительно, из-за того что он не был пристёгнут. Итогом стали серьёзные травмы... Именно этим сторонники версии объясняют срочную эвакуацию в Москву бортом МЧС. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное", - указал живущий за рубежом оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов*. По второй версии, Адам Кадыров отделался незначительными травмами из-за сработавших подушек безопасности, однако "на всякий случай" его решили перевезти на лечение в столицу.

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники. 

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника -  сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:10, 21 января 2026
Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
02:35, 21 января 2026
Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
01:43, 21 января 2026
Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА
01:12, 21 января 2026
Лавров напомнил Армении о необходимости выбора между ЕС и ЕАЭС
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
Все события дня
Новости
Разбитая мемориальная доска на доме Политковской. Фото: Замятин/Telegram
11:14, 21 января 2026
Разбивший мемориальную доску на доме Политковской оштрафован на 1000 рублей
Три сына Кадырова. Коллаж "Кавказского узла", созданный при помощи ИИ в программе Copilot
23:58, 20 января 2026
Журналисты обнаружили особняки сыновей Кадырова на 2 миллиарда рублей
Задержание на "лимоновских" чтениях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Стихийный мемориал на месте убийства Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Стоп-кадр видео "Слово защите" от 19.01.26, https://t.me/endoflaw/2062
22:20, 19 января 2026
В 17-ю годовщину убийства Маркелова и Бабуровой в городах России почтили их память
Кадр сбитой второй памятной доски на доме Политковской. Фото: "Осторожно, новости" / Telegram-канал
20:48, 19 января 2026
На доме Политковской за сутки уничтожена вторая мемориальная доска
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Акция протеста из-за отсутствия света. Махачкала, август 2025 г. Скриншот видео Телеграм-канал "Новое дело" https://t.me/novoedelo/19869
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше