Источники сообщили об улучшении состоянии Адама Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Источник, близкий к властям Чечни, поддержал версию о несерьезных травмах Адама Кадырова, полученных им в ДТП.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством своего сына Адама после сообщений в сети о том, что тот попал в ДТП. Также он сообщил, что Адаму Кадырову вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты.

Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина.

Сын главы Чечни Адам Кадыров пошел на поправку, сообщил изданию «Агентство»* источник, близкий к администрации президента РФ, источник, близкий к властям Чечни. По информации последнего, Кадыров-младший при аварии был в кортеже и «пострадал нестрашно», говорится в сегодняшней публикации в телеграм-канале издания.

Между тем, 20 января Начальник ОМВД России по Гудермесскому району Исхак Чалаев опубликовал видео на своей странице в Инстаграме, где он запечатлен в компании Адама Кадырова. Исходя из ролика, Адам Кадыров с Исхаком Чалаевым находятся на снежном покрове. «Адам, мы в Шира-Бена? (культурно-этнографический комплекс в селе Беной Ножай-Юртовского района – прим. «Кавказского узла»)», - перевело слова Чалаева провластное издание «Чечня сегодня». «Да. «Ахмат» - сила», - ответил Адам Кадыров. Отметим, что указанная публикация издания был сделана сегодня.

Пост Чалаева по состоянию на 15.30 мск собрал 1992 лайка и 140 коментариев. «А почему они так скрывают (последствия), публикуя старые видео», - задала вопрос читательница под ником mariya200773. «Это правда или нет, была авария?», - задалась вопросом halisa6913. «Он типа в порядке?», - задал вопрос пользователь с ником le823701.

Отметим, что версии о последствиях аварии Адама Кадырова серьезно различаются. "Версия первая. В результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля, предположительно, из-за того что он не был пристёгнут. Итогом стали серьёзные травмы... Именно этим сторонники версии объясняют срочную эвакуацию в Москву бортом МЧС. Состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное", - указал живущий за рубежом оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов*. По второй версии, Адам Кадыров отделался незначительными травмами из-за сработавших подушек безопасности, однако "на всякий случай" его решили перевезти на лечение в столицу.

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники.

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника - сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий.