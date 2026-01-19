Мэрия Грозного объяснила строительством развязки перекрытие Старопромысловского шоссе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временно ограничено движение на участке Старопромысловского шоссе в Грозном в связи с началом строительства транспортной развязки, заявила мэрия. Перекрыт участок шоссе, где, по данным источников, попал в ДТП Адам Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", движение машин на участке Старопромысловского шоссе, где произошло ДТП с участием кортежа Адама Кадырова, оставалось закрытым.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его спутники. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова и сообщил, что Адаму вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. По данным источников, ДТП произошло у дома торжеств "Сафия" на Старопромысловском шоссе в Путинском районе. По данным источников, Адам Кадыров был госпитализирован в московский центр имени Боткина (Боткинскую больницу). При этом высказывались различные версии о его состоянии. По одной из них, в результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля и он получил серьёзные травмы. По другой версии, Кадыров отделался незначительными травмами от сработавших подушек безопасности, а на лечение в Москву его перевезли "на всякий случай".

Старопромысловское шоссе будет полностью перекрыто на участке от улицы Назарбаева до улицы Тасуева. Ограничение будет действовать до завершения строительных работ. Данная мера необходима для безопасного и оперативного возведения конструкций будущей развязки, которая обеспечит бессветофорное движение и значительно разгрузит ключевой перекресток, сообщила сегодня мэрия Грозного в Telegram-канале.

В мэрии призвали водителей заранее планировать поездки и следовать расставленным дорожным знакам и указателям. Рекомендованные объездные маршруты: новый проспект Путина, улица Тасуева, улица Трошева и улица Малгобекская.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства и попросили жителей и гостей города отнестись с пониманием. Отмечается, что данные меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты" в сообщении речь идет именно о том участке Старопромысловского шоссе, где находится банкетный зал "Сафия" (адрес: Старопромысловское шоссе,5), у которого, по данным источников, произошло ДТП с участием Адама Кадырова.

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники.

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника - сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий.