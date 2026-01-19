×

Главная   /   Лента новостей
18:54, 19 января 2026

Мэрия Грозного объяснила строительством развязки перекрытие Старопромысловского шоссе

Транспортная развязка на пересечении улицы Назарбаева и Старопромысловского шоссе в Грозном. Фото: Руслан Дубаев /ИА "Грозный-информ"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временно ограничено движение на участке Старопромысловского шоссе в Грозном в связи с началом строительства транспортной развязки, заявила мэрия. Перекрыт участок шоссе, где, по данным источников, попал в ДТП Адам Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", движение машин на участке Старопромысловского шоссе, где произошло ДТП с участием кортежа Адама Кадырова, оставалось закрытым.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его спутники. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова и сообщил, что Адаму вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. По данным источников, ДТП произошло у дома торжеств "Сафия" на Старопромысловском шоссе в Путинском районе. По данным источников, Адам Кадыров был госпитализирован в московский центр имени Боткина (Боткинскую больницу). При этом высказывались различные версии о его состоянии. По одной из них, в результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля и он получил серьёзные травмы. По другой версии, Кадыров отделался незначительными травмами от сработавших подушек безопасности, а на лечение в Москву его перевезли "на всякий случай".

Кадр видео очевидца https://x.com/SashaSever12/status/2013060281132359886

Старопромысловское шоссе будет полностью перекрыто на участке от улицы Назарбаева до улицы Тасуева. Ограничение будет действовать до завершения строительных работ. Данная мера необходима для безопасного и оперативного возведения конструкций будущей развязки, которая обеспечит бессветофорное движение и значительно разгрузит ключевой перекресток, сообщила сегодня мэрия Грозного в Telegram-канале.

В мэрии призвали водителей заранее планировать поездки и следовать расставленным дорожным знакам и указателям. Рекомендованные объездные маршруты: новый проспект Путина, улица Тасуева, улица Трошева и улица Малгобекская. 

В мэрии принесли извинения за временные неудобства и попросили жителей и гостей города отнестись с пониманием. Отмечается, что данные меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты" в сообщении речь идет именно о том участке Старопромысловского шоссе, где находится банкетный зал "Сафия" (адрес: Старопромысловское шоссе,5), у которого, по данным источников, произошло ДТП с участием Адама Кадырова.

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники. 

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника -  сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий. 

Автор: "Кавказский узел"

