Участок дороги в Грозном перекрыт после ДТП с кортежем Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение машин на участке Старопромысловского шоссе, где произошло ДТП с участием кортежа Адама Кадырова, остается закрытым.

Как писал "Кавказский узел", 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его спутники. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова и сообщил, что Адаму вручена награда за обеспечение безопасности Запорожской АЭС. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. По данным источников, ДТП произошло у дома торжеств "Сафия" на Старопромысловском шоссе в Путинском районе.

По данным источников, Адам Кадыров был госпитализирован в московский центр имени Боткина (Боткинскую больницу). При этом высказывались различные версии о его состоянии. По одной из них, в результате сильного удара об ограждение Адама Кадырова выбросило из автомобиля и он получил серьёзные травмы. По другой версии, Кадыров отделался незначительными травмами от сработавших подушек безопасности, а на лечение в Москву его перевезли "на всякий случай".

Участок Старопромысловского шоссе, где произошло ДТП, перекрыто, сообщил сегодня оппозиционный властям Чечни телеграм-канал 1 . "Нешуточное ДТП там произошло, раз так тщательно нужно заметать следы. Или может вовсе решили изменить дорогу из-за случившегося", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, автор которого демонстрирует в кадре перекрытую блоками и дорожными знаками часть трассы за регулируемым перекрестком и пешеходным переходом.

"Частично Старопромысловское шоссе у нас уже закрыто. Сегодня воскресенье, район ресторана "Сафия", дорога перекрыта", - говорит за кадром на русском языке автор видео. Ролик также распространен сегодня в соцсети Х.

В Чечне о физическом состоянии сына Кадырова действительно ходят разные слухи, сообщил сегодня читатель "Кавказского узла" с ником larry.hickle. "По одной версии, он чуть ли не весь переломан и изуродован до неузнаваемости. По другой – поврежден таз и нижние конечности. По третьей – сломан позвоночник. По четвертой – сломаны ребра и случился разрыв селезенки. По пятой – отделался легким испугом, потому как в «Гелендвагенах» очень хорошая система безопасности, а в Москву заботливый отец отправил его на всякий случай, чтобы удостовериться, что у любимого отпрыска все в порядке", - написал он.

Согласно данным "Яндекс-карт”", рядом с домом торжеств “Сафия” находится один светофор - на перекрестке с улицей Тучина.

По данным читателя с ником zetta_heidenreich, в Чечне некоторые говорят о том, что перед тем, как въехать в дорожное ограждение, внедорожник ударил выезжавший на зеленый сигнал светофора автомобиль, водитель которого умер на месте происшествия. "Примечательно, что во второй половине дня 16 января, когда случилось ДТП в котором пострадал сын Кадырова, этот участок трассы, по сообщениям местных жителей, был полностью перекрыт усиленными нарядами полиции, начиная от так называемого «Карпинского перекрестка» и до поворота в сторону Дома печати и центрального рынка «Беркат»", - написал читатель в своем комментарии.

Может, пора уже «элите» начать ездить по правилам, как все остальные

"Может, пора уже «элите» начать ездить по правилам, как все остальные, а не носиться на бешеных скоростях по республике в сопровождении кортежей с мигалками, перекрывая трассы, из-за чего простые граждане должны часами стоять в пробках, пока «их величества» не соизволят проехать?" – задался вопросом 17 января читатель "Кавказского узла" с ником lesia.

Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. Многочисленные награды и звания Адам Кадыров, которому тогда было 15 лет, начал получать в 2023 году, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

На чем ездит Адам Кадыров

В мае 2025 года Адам Кадыров был за рулем пикапа Dodge Ram. Видео с Кадыровым опубликовал бывший депутат из Смоленска Максим Баранов. На кадрах бегущий Максим Баранов на ходу пожимает Адаму Кадырову руку, обращается к нему по имени и отчеству и спрашивает, не планирует ли Кадыров-младший сам сдать на краповый берет. Тот отвечает, что подумает. Завершается ролик кадрами колонны из пикапов, которую возглавляет автомобиль Кадырова.

Главный клан Кавказа - семья Кадырова Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России. Две старшие дочери Рамзана Кадырова награждены орденами Ахмата Кадырова, племянник назначен вице-премьером Чечни и советником-помощником по силовому блоку, один 17-летний сын Кадырова встречался в Кремле с Владимиром Путиным, другой - 15-летний сын, получает звание Героя Чечни. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, а кто с нее упал, рассказывается в справке «Кавказского узла».

В июне 2025 года Адама Кадырова заметили за рулем редкого Mercedes из лимитированной серии, поставка которых в Россию запрещена. Кадыров-младший сидел в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета и стрелял из пистолета Стечкина. Всего таких автомобилей было выпущено 460 экземпляров в трех цветах.

В том же месяце Адам Кадыров приехал на интервью на телерадиостанцию «Грозный». Он прибыл на тонированном «Гелендвагене».

В июле того же года появилось видео, как на одной из улиц Грозного останавливается люксовый внедорожник Mercedes GLE, после чего из водительской двери вышел Адам Кадыров.

Отметим, что 14 января Рамзан Кадыров во время экскурсии по Грозному призвал жителей республики следовать правилам дорожного движения, соблюдать культуру и этику на дорогах. "Соблюдаем правила дорожного движения. Показываем и призываем", - привело его слова агентство "Чечня сегодня".

Приближенные Кадырова неоднократно бывали участниками серьезных ДТП в Чечне, в том числе со смертельными исходами, но никогда не несли ответственности за них. "Кавказский узел" писал, что в августе 2025 года высокопоставленный чеченский чиновник, родственник Рамзана Кадырова, стал виновником аварии, в которой погибли два человека и серьезно пострадали дети. Власти немедленно заставили родственников погибших примириться с ним, сообщили правозащитники.

В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали реакцию Рамзана Кадырова на аварию в Грозном с участием его родственника. Кадыров дал понять, что за аварию с тремя жертвами чиновник не будет наказан, а спустя несколько дней после аварии Кадыров потребовал "применять самые жесткие меры" к нарушителям правил дорожного движения. В 2019 году авария в Аргуне с тремя погибшими также не повлекла для виновника - сына приближенного к Кадырову человека - никаких последствий.