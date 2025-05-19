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17:55, 19 мая 2025

Бывший депутат объяснился за бег около машины Адама Кадырова

Экс-депутат из Смоленска Максим Баранов бежит за машиной Адама Кадырова. 17 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/MAKSIMBARANOFF/996

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Экс-депутат из Смоленска Максим Баранов в ответ на критику за бег рядом с машиной Адама Кадырова объяснил, что преследовал цель осветить в соцсетях сдачу нормативов на получение краповых беретов.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов на Ставрополье бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты незаслуженно. После этого в соцсетях появилась информация о том, что на Северном Кавказе испытания на краповые береты проводиться больше не будут. Однако опрошенные "Кавказским узлом" военные разошлись во мнениях о ее достоверности.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов".

Бывший депутат Смоленского горсовета Максим Баранов, который бежал рядом с пикапом 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов, рассказал «Газете.Ru», что хотел быстрее пройти дистанцию.

Бежал я не за машиной Адама Кадырова, а рядом

"Начнем с того, что бежал я не за машиной Адама Кадырова, а рядом. Взял на себя функцию, как на прошлых сдачах на краповый берет, осветить данное событие в своих социальных сетях", - приводит сегодня его слова издание.

По словам Баранова, он "продолжал бег в комфортном темпе", а Адам Кадыров "спокойно ехал". "Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и всё", - сказал он.

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. Он третий сын Рамзана Кадырова, руководитель его службы безопасности и куратор университета спецназа. В возрасте 17 лет Адам Кадыров назначен куратором МВД Чечни, также он обладатель большого числа государственных наград, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

Обладаю крепким иммунитетом в отношении критики

Максим Баранов подчеркнул, что его не смущает критика видео, в котором он на бегу разговаривает с сыном главы Чечни. "Обладаю крепким иммунитетом в отношении критики. Приветствую адекватную и разумную, а не грязную и насмешливую. Есть у меня одна любимая фраза, между прочим, на этот счет: хочешь избежать критики - ничего не делай, ничего не говори и будь никем", - пояснил он.

17 мая Максим Баранов, который осенью "ушел на фронт", опубликовал видео о том, как бежит рядом с пикапом, за рулем которого сидит Адам Кадыров, пояснило издание.

Видео продолжительностью около минуты размещено 17 мая в телеграм-канале Максима Баранова. На кадрах бегущий Максим Баранов на ходу пожимает Адаму Кадырову руку, обращается к нему по имени и отчеству и спрашивает, не планирует ли Кадыров-младший сам сдать на краповый берет. Тот отвечает, что подумает. Завершается ролик кадрами колонны из пикапов, которую возглавляет автомобиль Кадырова.

Квалификационные испытания проходили в течение трех дней в учебном центре «Тамбукан» на Ставрополье. По их итогам 20 из 87 претендентов - военнослужащие Северо-Кавказского округа Росгвардии - завоевали право на ношение крапового берета, сообщило 17 мая ИА "Грозный-информ". На фотографиях, которыми проиллюстрирована публикация, виден Адам Кадыров.

Под публикацией Максима Баранова, по состоянию на 17.50 мск 19 мая, размещено 34 комментария. Авторы многих из них раскритиковали поведение Баранова в резких, в том числе оскорбительных, выражениях, посчитав его унизительным.

"Ты такой [уничижительное слово]. Над тобой сегодня весь телеграм угорает. Ты в курсе?" - написал, в частности, пользователь с ником "Влад". "Максим, тебе не стыдно на цырлах перед 17-летним пацаном бежать? Где твоя мужская честь?" - высказался "Russkii 1648".

В комментариях, размещенных от имени Максима Баранова, в ответ на некоторые претензии опубликованы встречные упреки. "Такие [сравнение с животным], как ты, в телеграм-войсках только комментарии писать могут и свою Родину предавать!" -  говорится, в частности, в одном из них.

О специфике крапового берета как знака отличия и некоторых известных его обладателях рассказывается в материале "Кавказского узла" "От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов".

Материалы о скандале с чеченскими силовиками на испытаниях за право носить краповые береты "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Чеченские краповые береты".

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Автор: "Кавказский узел"

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