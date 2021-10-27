Скандал с краповыми беретами поставил вопрос о целесообразности испытаний на Северном Кавказе

27 октября 2021, 22:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация о том, что испытания на право ношения крапового берета после скандала с участниками из Чечни не будут проводиться на Северном Кавказе, похожа на фейк, уверен ветеран спецназа Сергей Гончаров. Полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков считает, что такой вариант прорабатывается. Подобное решение может быть принято руководством Росгвардии по инициативе "Совета ветеранов краповых беретов", отметил военный политолог Александр Перенджиев.

Как писал "Кавказский узел", в октябре между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов на Ставрополье произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты незаслуженно. Краповые береты, в отличие от воинских званий, обычно выдавались прозрачно и заслуженно, поэтому несправедливость вызвала резкую реакцию военных, указали эксперты. Получение силовиками из Чечни краповых беретов на фоне скандала с жульничеством во время испытаний бросило тень на Росгвардию, а сам знак отличия стал ассоциироваться с коррупцией, указали пользователи YouTube.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов"". О специфике крапового берета как знака отличия и некоторых известных его обладателях рассказывается в материале «Кавказского узла» "От Ельцина до Кадырова: самые известные обладатели краповых беретов".

В ряде групп различных соцсетей со ссылкой на "Совет ветеранов краповых беретов" появилась информация, что квалификационные испытания на право ношения крапового берета больше не будут проводиться на Северном Кавказе.

«Квалификационных испытаний на право ношения крапового берета на Кавказе отныне больше не будет никогда! Сдача будет проходить теперь только в Москве (Московской обл), Смоленске и Новосибирске», - говорится, в частности, в посте от 20 октября Instagram-паблика «Спецназ/ударная группа», у которого 3 432 подписчика.

Однако официального подтверждения информации по этому поводу нет. По данным на 22.30 мск 27 октября, о решении не проводить на Северном Кавказе испытания на право ношения крапового берета нет сообщений ни на сайте Росгвардии, ни на странице «Братства краповых беретов» в Instagram, у которой 8 331 подписчик.

В Ассоциации ветеранов подразделений спецназа «Русь» корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что не знают о решении не проводить на территории Северо-Кавказского федерального округа квалификационные испытания на право ношения крапового берета.

«Нам ничего неизвестно об этом решении. Не знаем, такое решение было принято или нет», - сказал представитель ассоциации.

Решение, возможно, еще не принято, но такой вариант прорабатывается, считает полковник ФСБ России в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

«Дыма без огня не бывает. Я не знаю, принято это решение или нет, но дискуссии на эту тему определенно точно были. И эти публикации отражают эту реальность, реальность относительно того, что этот вопрос обсуждался и имеет место быть. Если большинство решит, что это исключит в дальнейшем любые нарушения, то я допускаю, что такое решение может быть принято», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Геннадий Гудков.

По его мнению, как военные, так и общество в целом озадачены ситуацией. «Неожиданная реакция общества показала, что простым людям, а также военным не нравится то, как себя ведут представители Чечни и чеченских военных. Они как бы себя пытаются отделить от России и ее регионов. Все это вызывает негативную реакцию в обществе. Это вылилось во всеобщее осуждение. Поэтому следует принимать меры, чтобы соревнования проводились честно и справедливо», - отметил Гудков.

Он уверен, что решение не проводить соревнования в СКФО не отразится на репутации спецназовцев. «Это покажет, что им небезразлично то, кто и как получает право носить краповый берет», - подчеркнул Гудков.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, наоборот, считает, что вряд ли будет принято подобное решение.

«Это мое субъективное мнение. СКФО – та же Россия, как и Московская область, Новосибирск и Смоленск. Лично я не вижу причин разделять территории России на регионы, где можно и где нельзя проводить соревнования на право ношения краповых беретов. Это смахивает больше на вброс, поскольку по этой теме уже было достаточно слухов и спекуляций», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Гончаров.

По его словам, скандал, вызвавший общественный резонанс, уже исчерпан. «Ситуация, которая взбудоражила общественность, когда чеченские ребята пытались смухлевать, уже решена. Никто не предъявляет претензий. Это подтвердил в том числе и глава Братства краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк. Россия должна быть едина абсолютно во всех аспектах, и разделять на регионы по той причине, что где-то возможно проведение честных соревнований, а где-то – нет, недопустимо», - отметил Сергей Гончаров.

Подобные решения принимаются на уровне Росгвардии, а не "Советом ветеранов краповых беретов", уверен член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.

«Совет может выступить инициатором принятия подобных решений, давать свои рекомендации, но само решением принимается на уровне руководства Росгвардии. Оно может быть публичное или не публичное, смотря как они сами решат. Совет, конечно, имеет свой вес, поскольку он состоит из людей, кандидатуры которых одобрены руководством силового ведомства. Случайные люди туда попасть не могут», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Александр Перенджиев.

По его словам, вероятность принятия такого решения вполне высокая. «Я склонен считать, что это решение может стать реальностью. Как мне кажется, цель [такого решения] – проводить действительно честные соревнования. А на территории СКФО создаются неблагоприятные условия для проведения честных и конкурентных соревнований. Но когда говорится о территории всего СКФО, мне кажется, в первую очередь надо иметь ввиду Чечню. Там, да, возникнут определённые проблемы для проведения объективных соревнований. Но таких проблем не должно быть, например, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии», - отметил Александр Перенджиев.

Рамзан Кадыров вызовет резко негативное отношение к себе в армейской среде, если не отреагирует на скандал и не накажет нарушителей, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" силовики и полковник запаса. При этом сам глава Чечни на своей странице в "ВКонтакте" опубликовал поздравление семи землякам, получившим краповые береты после октябрьских испытаний на Ставрополье. А Фонд Ахмата Кадырова подарил двоим из них по автомобилю Mercedes Benz. Отметим, что, по словам главы Братства краповых беретов "Витязь" Сергея Лысюка, с резонансных испытаний был снят родственник главы Чечни.