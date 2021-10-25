Скандал с краповыми беретами чеченских бойцов нанес урон репутации Росгвардии

25 октября 2021, 06:34

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Получение силовиками из Чечни краповых беретов на фоне скандала с жульничеством во время испытаний бросило тень на Росгвардию, а сам знак отличия стал ассоциироваться с коррупцией, указали пользователи YouTube.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 октября стало известно о конфликте между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты незаслуженно, хотя были сняты с дистанции за обман – друзья подвозили их на машинах во время испытаний. Жульничество при прохождении испытаний на краповый берет подтвердило непрофессионализм чеченских спецназовцев, заявил блогер Тумсо Абдурахманов, пользователи соцсетей поддержали его мнение.

Глава Братства краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк сообщил, что с испытаний был снят родственник главы Чечни. Рамзан Кадыров вызовет резко негативное отношение к себе в армейской среде, если не отреагирует на скандал и не накажет нарушителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" силовики и полковник запаса. Однако сегодня Фонд Ахмата Кадырова подарил двум из семи чеченским силовикам, получившим право ношения краповых беретов после октябрьских испытаний на Ставрополье, по автомобилю Mercedes Benz. Всего эти испытания прошли семь чеченских росгвардейцев, сообщил государственный телеканал "Грозный".

21 октября на YouTube-канале "Кавказского узла" был опубликован видеоролик об инциденте с краповыми беретами. К 06.00 мск 25 октября это видео набрало более 17,3 тысячи просмотров и 177 комментариев. Большая часть их авторов подвергла критике руководство Росгвардии.

"Надо устроить флешмоб: позвонить в штаб Росгвардии и спросить, кому нужно заплатить за краповый берет, в какой кабинет занести деньги", – сыронизировал Иван Вахрушев. "А почему они не должны его получать? Деньги заплачены, береты получены. Все решено на высшем уровне. Они завтра выдадут не 7, а 500 беретов и все это примут", – считает Виктор Сорокин.

"Бизнес есть бизнес, ничего личного", – высказал схожее мнение Евгений Морозов. "Всё было честно, никто не дрался, береты выдали всем желающим, кому не хватило отправили по почте", – сыронизировал пользователь FeelTheBeat.

"Это организация по фабрике супергероев в беретах изначально была фальшивой. Нет там чести и достоинства. Если там главный [боится] сказать правду. Какой он урок этим даст другим?" – спросил пользователь Dervish. "А ржать теперь будут со всех чеченцев носящих краповый берет, в том числе и с тех, кто получил их ранее достойно. Позор!" – подчеркнул пользователь Tolekt Tolekt.

"Краповый берет при СССР имел уважение и статус, сейчас это просто красная шапочка", – считает Зоя Юрьевна. "О, у вас краповый берет! Может вас подвезти?" – сыронизировал Алексей Смирнов.

"А что [руководителю Росгвардии Виктору] Золотову можно носить краповый берет, а спортивным ребятам из Чечни нельзя? Они по-любому более достойны его. Смотрите на себя сначала – рыба гниёт с головы", – заявила Венера Каньязова. "Кто сдал, тот и имеет право носить. Тот же Золотов, цитирую: "Свой краповый берет, высший знак отличия внутренних войск РФ, глава Росгвардии получил еще в 2015-м году, по решению Совета военнослужащих-"краповиков" внутренних войск", – ответил на это Alexandr Novikov. Вот то, что он испытаний не проходил – в этом суть. Так можно и другим не проходить, и получить – у нас же демократия", – пояснила Венера Каньязова.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение крапового берета, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов".

Материалы о скандале с чеченскими силовиками на испытаниях за право носить краповые береты "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Чеченские краповые береты".