23:31, 11 февраля 2026

Активисты в Европе призвали не выдавать Мовлаева и Муртазова России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченские активисты в Вене вышли на пикет к посольству Казахстана, требуя отменить решение об экстрадиции в Россию Мансура Мовлаева и предоставить защиту дезертировавшему военному из Чечни Зелимхану Муртазову. Участники акции обратились к президенту Казахстана, призвав его учитывать возможные последствий для жизни, здоровья и безопасности беженцев из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Зелимхан Муртазов отправился на СВО, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. Но трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта. Муртазов более 45 дней находится в транзитной зоне аэропорта Астаны и надеется на отправку в третью страну. Власти Казахстана стремятся добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону. Но из-за отсутствия загранпаспорта он может вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию, указал его брат, сообщив, что обратился за помощью к правозащитным организациям. 

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

Чеченские активисты 11 февраля провели пикет у посольства Казахстана в Вене, протестуя против решения о выдаче Мансура Мовлаева в Россию. Они также выступили в поддержку Зелимхана Муртазова, который уже второй месяц находится в транзитной зоне аэропорта Астаны. 

Видео с акции опубликовала на своей странице в Facebook* правозащитница Роза Дунаева, она же выступила на акции, обратившись к собравшимся на русском языке. 

Кадр Собравшиеся активисты в Вене у посольства Казахстана по делу экстрадиции чеченцев Мовлаева и Муртазова в Россию. Фото: Ichkeria Roza / Facebook

"Обращение к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву, администрации президента, министру внутренних дел Казахстана и руководству пограничной службы. Мы собрались сегодня здесь, чтобы выразить свою гражданскую позицию в связи с вопросом экстрадиции Мовлаева и Муртазова из Республики Казахстан. Казахстан всегда позиционировал себя как государство, уважающее нормы международного права, принципы гуманизма, справедливости и защиты прав человека. Эти ценности закреплены в конституции международных обязательств", - заявили собравшиеся у здания посольства Казахстана.

В связи с рассматриваемым вопросом экстрадиции, активисты призвали обеспечить максимальную прозрачность и законность всех процедур, учитывать международные стандарты в сфере прав человека, принять решение, основанное на принципах гуманности, справедливости и верховенства закона.

"Мы убеждены, что любые решения должны приниматься с учетом не только формально-юридических оснований, но и возможных последствий для жизни, здоровья и безопасности Мовлаева Мансура и Муртазова Зелимхана. Просим администрацию президента внимательно рассмотреть обращение граждан и правозащитных организаций. Обращаемся к министерству внутренних дел и пограничных служб с требованием: действовать строго в рамках закона и международных обязательств Республики Казахстан. Мы верим, что Казахстан останется государством, которое принимает взвешенные и ответственные решения, руководствуясь правами и человеческими ценностями", - сказали в заключение собравшиеся.

"Кавказский узел" также писал, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам. Суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в предоставлении Мовлаеву статуса беженца, указали адвокаты. В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

