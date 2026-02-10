×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:21, 10 февраля 2026

Боец из Калмыкии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Агошков из Октябрьского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники официально признали убитыми там не менее 212 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 211 бойцов из Калмыкии.

Старший сержант Алексей Агошков родом из Большого Царына. 13 января 2024 года был убит в районе села Работино Запорожской области. У него остались 16-летний сын и 6-летня дочь, сообщила сегодня администрация Октябрьского района в Telegram-канале.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 212 бойцов из Калмыкии.

Ранее о смерти бойца из Октябрьского района стало известно 3 сентября 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Александр Манджиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Автор: "Кавказский узел"

