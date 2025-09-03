Боец из Калмыкии убит в военной операции

Александр Манджиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 173 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 172 бойцов из Калмыкии.

Александр Манджиев убит в военной операции в возрасте 21 года, 12 января 2024 года. После школы он поступил в колледж нефти и газа в Элисте. В 2021 году был призван на военную службу по призыву в Вооруженные силы РФ. В 2023 подписал контракт, был направлен в зону проведения специальной военной операции. Длительное время боец числился в списках "пропавших без вести". После продолжительного поиска тело рядового Манджиева было передано родным и предано земле, сообщила администрация Октябрьского района 2 сентября в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества матери бойца.

Таким образом, как минимум 173 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

