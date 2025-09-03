×

08:22, 3 сентября 2025

Боец из Калмыкии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Манджиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 173 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине  как минимум 172 бойцов из Калмыкии.

Александр Манджиев убит в военной операции в возрасте 21 года, 12 января 2024 года. После школы он  поступил в колледж нефти и газа в Элисте. В 2021 году был призван на военную службу по призыву в Вооруженные силы РФ. В 2023  подписал контракт, был направлен в зону проведения специальной военной операции.  Длительное время боец числился в списках "пропавших без вести". После продолжительного поиска тело рядового Манджиева было передано родным и предано земле, сообщила администрация Октябрьского района 2 сентября в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества матери бойца.

Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56 30.08.2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО. 

Таким образом, как минимум 173 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

