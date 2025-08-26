×

Кавказский узел

22:54, 26 августа 2025

Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Санзыров из Ики-Бурульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там как минимум 172 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 августа власти и силовики публично назвали имена 171 убитого на Украине бойца из Калмыкии.

Данные еще одного убитого на Украине военнослужащего из Калмыкии обнародовала сегодня администрация Ики-Бурульского района, отчитываясь о вручении его родным посмертной награды. 

Юрий Санзыров награжден орденом Мужества, награду передали его матери, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, как минимум 172 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

