Муртазов объяснил побег невозможностью добиться окончания контракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зелимхан Муртазов отправился на СВО, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. Но трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта. Муртазов более 45 дней находится в транзитной зоне аэропорта Астаны и надеется на отправку в третью страну.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, больше месяца находится в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками. Власти Казахстана стремятся добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону. Но из-за отсутствия загранпаспорта он может вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию, указал его брат, сообщив, что обратился за помощью к правозащитным организациям.

"Еле-еле стою на ногах", - уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, которого власти Казахстана не пускают в страну, пожаловался на невозможность подышать свежим воздухом. Муртазов прилетел в Астану 26 декабря 2025 года и около 45 дней находится в транзитной зоне аэропорта, поскольку Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. Он дезертировал с военной службы и не хочет возвращаться в Россию, опасаясь заключения и пыток, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Три года я ждал завершения контракта, чтобы вернуться домой, но контракт они продлили автоматически, не спросив моего мнения. Так они поступали со многими

Зелимхан Муртазов подписал контракт с Минобороны в самом начале СВО, чтобы обезопасить своих братьев.

"Когда все это началось, нам сказали, что один человек от каждой семьи должен подписать контракт и отправиться на СВО. В этом случае остальные члены семьи смогут спокойно жить, их <в зону СВО> не отправят. Я решил, что именно я должен подписать контракт, чтобы обезопасить своих братьев. Три года я ждал завершения контракта, чтобы вернуться домой, но контракт они продлили автоматически, не спросив моего мнения. Так они поступали со многими", - рассказал он.

По его словам, он все "терпел ради семьи". "Но когда со мной так поступили, продлили контракт и не отпустили домой, я стал думать, что надо что-то менять, взять все в свои руки. Дали мне отпуск, я отправился домой, несколько дней там провел и решился на полет в Казахстан. Прилетел, снял квартиру, отключил все телефоны, жил, приходил в себя. Они меня искали в Чечне, приходили к родным, спрашивали, где я, хотели найти и вернуть", - говорит он.

После этого он принимает решение покинуть Казахстан, чтобы оказаться в Европе.

"Мой брат живет во Франции. Я хотел к нему попасть. Решил взять билеты и сначала улететь в Турцию, а оттуда к брату. Но в Турции пограничники меня остановили, два дня проверяли документы, подозревали, что они у меня липовые, потом приняли решение депортировать меня обратно в Казахстан и запретить въезд в Турцию на пять лет. Посадили в самолет, и я оказался в аэропорту Астаны, где мне тоже отказали во въезде", - рассказал он.

В итоге уроженец Чечни оказался в транзитной зоне казахстанского аэропорта.

"Здесь я с конца декабря. Это обычный зал, где люди ждут своего полета. Я здесь ночую на скамейках, но уже продолжительное время не могу спать. Мне нужен свежий воздух, голова уже не работает, мне трудно формулировать мысли. К счастью, у меня нет каких-то болезней, но свежий воздух очень нужен. За мной следят сотрудники аэропорта, выходить я не могу", - описал он условия своего пребывания в Казахстане.

Он просит дать возможность проживать в Казахстане либо отправить в третью страну.

"Я хочу либо жить в Казахстане, либо оказаться в другой безопасной стране. Возвращаться в Россию я не могу и не хочу. Понятно, что там будет со мной. В идеале я бы хотел оказаться у брата во Франции", - отметил он.

Старания старшего брата не обезопасили остальных братьев от отправки на войну.

"Через год к нам пришли и сказали, что наш младший брат - военнообязанный и должен отправиться на СВО. Мы сказали, а как же ваши обещания, из-за которых наш старший брат отправился на СВО, они ответили, что все изменилось, сверху приказали набрать новых людей. Тогда мы отправили младшего в Турцию, но пришли и сказали либо возвращаем его, либо я иду вместо него. Пришлось и мне улететь в Турцию. Теперь я и младший брат в Европе", - рассказал "Кавказскому узлу" Турпал Муртазов, брат Зелимхана.

По его словам, идеальным решением была бы отправка Зелимхана в третью страну.

"Мы очень надеемся, что Казахстан так и поступит. Раз эта страна не хочет оставлять его, то пусть отправит ко мне во Францию. Это было бы идеально. Я не вижу, что есть предпосылки убежища для него в Казахстане. Будет хорошо, если он окажется в Европе. Адвокаты работают над этим. Мы здесь тоже не сидим сложа руки. Обращаемся в разные правозащитные организации в Европе, просим помочь", - отметил он.

Казахстанские активисты и юристы обжаловали отказ Муртазову в убежище

Юрист, представитель Казахстанского международного бюро по правам человека Артур Алхасов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что Казахстан отказал Муртазову во въезде из-за опасений, связанных с национальной безопасностью.

"Власти Казахстана объясняют свой отказ тем, что это в интересах обеспечения национальной безопасности. Мы подали жалобу на действия Пограничной службы КНБ РК, жалоба рассматривается Главной военной прокуратурой", - сказал он. Кроме этого, подано ходатайство о присвоении статуса беженца в РК.

Ему не известно, была ли попытка со стороны представителей посольства РФ встретиться с Муртазовым, пообщаться, узнать о проблеме.

Адвокаты Рена Керимова и Елена Жигаленок также решили оказать юридическую помощь Зелимхану Муртазову.

"Мы добрались до Зелимхана в аэропорту Астаны, нам, к счастью, дали пропуск, сначала, правда, отказали, но потом благодаря друзьям в последний момент получили пропуск. Все с ним обсудили, всю эту ситуацию. Будем работать и писать обращения в разные инстанции. Надеемся, что все будет хорошо", - сказала Керимова корреспонденту "Кавказского узла".

Ни помыться, ни поспать нормально в постели у него нет никакой возможности. Спит в одежде, сидя на стульях

Казахстанский активист Аскар Сагнаев называет ужасными условия, в которых находится Зелимхан в аэропорту Астаны.

"Ни помыться, ни поспать нормально в постели у него нет никакой возможности. Спит в одежде, сидя на стульях. До 21 дня нахождения в таком положении он питался только один раз в сутки. Международная конвенция, ратифицированная Республикой Казахстан, гласит, что содержание человека в подобных условиях приравнивается к пыткам. Я как гражданин Казахстана возмущён происходящим и не понимаю, почему наши правоохранительные органы позволяют такое жестокое отношение к человеку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Освободить Зелимхана требуют также представители чеченской диаспоры Европы, проводя акции у посольства.

Так, на сегодня у посольства Казахстана в Вене была запланирована акция протеста с требованием освободить Зелимхана Муртазова. "Также мы требуем освободить чеченского оппозиционного активиста Мансура Мовлаева, которого Казахстан собирается выдать России, где его ждут пытки и смерть", - сообщил "Кавказскому узлу" один из организаторов акции.

"Кавказский узел" также писал, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам. Суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в предоставлении Мовлаеву статуса беженца, указали адвокаты. В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".