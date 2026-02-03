Казахстан отказался рассматривать запрос об убежище от военнослужащего из Чечни

Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, прилетевший в декабре в Астану, больше месяца находится в транзитной зоне аэропорта, Казахстан отказался рассматривать его прошение об убежище. По словам брата, Зелимхан дезертировал с военной службы, поэтому возвращение в Россию грозит ему заключением и пытками.

35-летний Муртазов находится в транзитной зоне аэропорта Астаны уже второй месяц, с 26 декабря 2025 года. Власти Казахстана отказались впускать его на территорию страны и рассматривать прошение об убежище, которое мужчина пытался подать в аэропорту.

О том, что "российского дезертира оставили в аэропорту Астаны", 30 декабря сообщило Казахстанское международное бюро по правам человека на своем сайте. В сообщении организации не было названо имя мужчины и не указывалось его чеченское происхождение.

"Будучи дезертиром, покинувшим родину, М. опасается уголовного преследования у себя дома. Возвращение в Россию, по его опасениям, помимо уголовного дела чревато иными формами репрессий, связанных с отказом от дальнейшего прохождения военной службы", - говорится в публикации. Правозащитники обращались к органам власти Казахстана и просили их зарегистрировать ходатайство этого человека об убежище.

Правозащитница Роза Дунаева 27 января сообщила на своей странице в Facebook*, что "чеченский проситель убежища находится под стражей более месяца в транзитной зоне международного аэропорта Астаны". Она назвала тогда только имя мужчины - Зелимхан.

"Ему было отказано в убежище, однако его не освободили и не депортировали. Это представляет собой фактическое задержание, произвольное лишение свободы и серьезное нарушение международных обязательств Казахстана, включая принцип невысылки. Отказ в предоставлении убежища без предоставления безопасной альтернативы является грубым нарушением международного права", - написала она.

Зелимхан Муртазов сбежал со службы в зоне боевых действий на Украине, выехал в Казахстан и оттуда вылетел в Турцию, но из этой страны был депортирован обратно в Казахстан. После этого он застрял в транзитной зоне аэропорта Астаны - в допуске на территорию Казахстана ему также было отказано, рассказал его брат Турпал Муртазов 30 января в эфире YouTube-канала "FREEДOM.Кавказ".

По словам Турпала Муртазова, живущего во Франции, возвращение в Россию грозит его брату заключением и пытками. Он напомнил, что Зелимхан дезертировал, и выразил уверенность, что российские и чеченские власти ему "такое не простят".

В Казахстане правозащитники продолжают обжаловать отказ в рассмотрении прошения Зелимхана Муртазова об убежище, но позиция властей состоит в том, что он не находится на территории страны, а выпустить его из транзитной зоны в Казахстан запрещено "в интересах национальной безопасности", сообщило сегодня со слов юриста Артура Алхастова издание "Вот Так"**.

Издание отмечает, что данные Зелимхана Муртазова как участника боевых действий против Украины есть на украинском сайте "Миротворец". Согласно этой записи, Муртазова зачислили на службу до объявления в России мобилизации, 11 августа 2022 года.

"Кавказский узел" также писал, что в конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам, это решение тоже обжаловано.

