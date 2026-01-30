Член влиятельной семьи покинул Чечню из-за угрозы убийства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники помогли молодому человеку из влиятельной чеченской семьи избежать расправы со стороны родственников, организовав его эвакуацию из республики.

Как писал "Кавказский узел", 33-летнюю Алию Оздамирову, сбежавшую из Чечни из-за угроз родных, обманом или насильно вывезли из Грузии в республику 9 ноября. 12 ноября состоялись похороны, по мнению знакомых девушки, она могла стать жертвой "убийства чести", сообщили правозащитники. Отец Оздамировой, умерший в 2020 году, был приближенным Кадырова и главой Гудермесского района. Родственники, которым доверилась уроженка Чечни Алия Оздамирова, знали, что ей грозит опасность при возвращении домой, следует из переписки подруги Алии с ее родственницей.

Молодой человек из влиятельной семьи при помощи правозащитников покинул Чечню, где ему угрожало убийство. Об этом сообщила Кризисная группа SK SOS*.

По информации проекта, семья угрожала парню убийством из-за того, что “его ориентация оказалась раскрыта”. “После побега он не пробыл в России и нескольких часов: почти сразу был отправлен в другое место. Его дело было сопряжено с высокими рисками и не позволяло никаких промедлений", - говорится в публикации Telegram-канала группы.

Имени и других данных подзащитного, позволяющих его идентифицировать, в SK SOS* не назвали, сообщив лишь деталь эвакуации: в аэропорту кейс-менеджер выдала молодому человеку новый телефон, а старый забрала с собой. Ей предстояло избавиться от старого телефона таким образом, чтобы не выдать маршрут подзащитного, поэтому она выбросила из окна машины на ходу во время поездки на такси, предоставив таксисту правдоподобное пояснение своего поступка.

"Кавказский узел" также писал, что житель Грозного Ризван Дадаев, который долго числился пропавшим без вести после задержания из-за сексуальной ориентации, в течение месяцев подвергался пыткам в заточении. В ноябре 2024 года стало известно, что Дадаев смог покинуть Россию.

В Чечне облавы на геев проводились как минимум с 2016 года. Они носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ**-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

В 2018 году году 16 стран запустили Московский механизм ОБСЕ в отношении России в связи с информацией о нарушении прав человека в Чечне, в том числе о преследованиях геев. В декабре того же года был представлен доклад, подготовленный в рамках Московского механизма, сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне были названы в нем неоспоримыми фактами. При этом правозащитники указали, что публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике, хотя облегчит беженцам из Чечни получение защиты за рубежом.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

