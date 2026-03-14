Кавказский узел

04:50, 14 марта 2026

Глава села в Чечне обвинен в махинациях с землей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение Гудермесского районного суда направлено уголовное дело главы одного из сел, он обвиняется в том, что на основании фальшивой выписки отдал местному жителю участок земли, который тот впоследствии оформил в собственность.

Заместитель прокурора Чечни Сергей Семенов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы сельской администрации.

По данным следствия, он умышленно изготовил, подписал и выдал гражданину выписку из похозяйственной книги, где содержались несоответствующие действительности сведения о наличии права на земельный участок площадью 1000 квадратных метров. На основании этой выписки впоследствии земля была оформлена в собственность, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Чеченской республики.

Обвинение чиновнику предъявлено по части 1 статьи 292 УК РФ , ему грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Гудермесский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2018 году бывший глава Первомайского сельского поселения был заподозрен в том, что в 2013 году он дал поручение подчиненной заполнить выписки с ложными сведениями из похозяйственной книги о наличии у двух местных жителей земельных участков, каждый площадью 1000 квадратных метров, с правом бессрочного пользования.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
03:30, 14 марта 2026
Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани
00:27, 14 марта 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
22:19, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за повторное оставление части
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
Все события дня
Новости
05:15, 14 марта 2026
Единый ски-пасс начал действовать на трех горнолыжных курортах Северного Кавказа
Верующие во время молитвы. Фото Нины Зотиной, "Юга.ру"
04:41, 11 марта 2026
Три дня объявлены выходными по случаю Уразы-байрама в Чечне
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Умар Джабраилов. Стоп-кадр из видео пользователя Моя Столица https://www.youtube.com/watch?v=g8_nNnME1co
03:32, 7 марта 2026
Комментаторы сочли противоречивыми поступки Умара Джабраилова
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Фото: Народный фронт / Telegram-канал
13 марта 2026, 22:42
Жители села Новокули потребовали решить проблему подтопления улиц

Сергей Резник*. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Сергеем Резником*.
13 марта 2026, 19:41
Минюст объявил иноагентом журналиста Сергея Резника*

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 16:29
Грузия пообещала не принимать суда "теневого флота"

Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
