Глава села в Чечне обвинен в махинациях с землей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На рассмотрение Гудермесского районного суда направлено уголовное дело главы одного из сел, он обвиняется в том, что на основании фальшивой выписки отдал местному жителю участок земли, который тот впоследствии оформил в собственность.
Заместитель прокурора Чечни Сергей Семенов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы сельской администрации.
По данным следствия, он умышленно изготовил, подписал и выдал гражданину выписку из похозяйственной книги, где содержались несоответствующие действительности сведения о наличии права на земельный участок площадью 1000 квадратных метров. На основании этой выписки впоследствии земля была оформлена в собственность, говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Чеченской республики.
Обвинение чиновнику предъявлено по части 1 статьи 292 УК РФ , ему грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Гудермесский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2018 году бывший глава Первомайского сельского поселения был заподозрен в том, что в 2013 году он дал поручение подчиненной заполнить выписки с ложными сведениями из похозяйственной книги о наличии у двух местных жителей земельных участков, каждый площадью 1000 квадратных метров, с правом бессрочного пользования.
