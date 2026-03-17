16:00, 17 марта 2026

Контрактник из Урюпинска убит в боевых действиях

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Юшкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1722 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1721 бойца из Волгоградской области.

Спецоперация. Иллюстрация создана
11:00 11.03.2026
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Не менее 4355 бойцов из СКФО и 4496 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит 26-летний рядовой Дмитрий Юшкин, сообщила 16 марта в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Дмитрий родился и жил в Урюпинске. Учился в средней школе № 3. По профессии был сварщиком, до заключения контракта работал на заводе «Агромаш». В первые дни СВО в 2022 году заключил контракт", - говорится в публикации. Юшкин погиб "при выполнении боевого задания", отметили власти.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1722 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 11 марта. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Александр Поволокин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала вдова одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

