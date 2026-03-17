Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за уклонение от службы

Суд приговорил к шести годам колонии жителя Урванского района Аслана Кажарова, который дважды самовольно ушел из воинской части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий Кажаров признан виновным по части 3.1 1 и части 5 2 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Кажаров "без уважительных причин 6 марта и 7 августа 2025 г., в обоих случаях в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть.

"В первом случае 27 мая 2025 г., а во втором случае 26 августа 2025 г. Кажаров был обнаружен сотрудниками полиции в с. Псынабо Урванского района Кабардино-Балкарской Республики, а с 6 марта до 27 мая 2025 г. и с 7 до 26 августа 2025 г. проводил время по своему усмотрению", - говорится в публикации.

Подсудимый признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Кажарову назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор. Приговор в законную силу не вступил", - сообщил суд.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела, обновленной сегодня на сайте суда, подсудимый – Аслан Кажаров. Дело поступило в суд 4 марта, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".