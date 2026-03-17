38 беспилотников сбиты в четырех регионах ЮФО

Военные сбили ночью 28 беспилотников в Краснодарском крае, шесть в Ростовской области, три в Астраханской и один в Адыгее.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Каменском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет.

С 20.00 мск 16 марта до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотников, в том числе 28 в Краснодарском крае, шесть в Ростовской области, три в Астраханской области и один в Адыгее, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, еще 12 дронов сбиты над акваторией Азовского моря. Остальные уничтожены в Брянской, Московской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Ленинградской областях и в Крыму.

Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале сделал репост публикации Минобороны. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов, по состоянию на 11.07 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о ночных атаках.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.