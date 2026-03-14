Единый ски-пасс начал действовать на трех горнолыжных курортах Северного Кавказа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Единый ски-пасс объединил горнолыжные курорты "Ведучи" в Чечне, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Мамисон" в Северной Осетии.

Корпорация "Кавказ.РФ" запустила с 13 марта единый ски-пасс для трех горнолыжных курортов Северного Кавказа - "Ведучи" в Чечне, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Мамисон" в Северной Осетии.

По данным пресс-службы корпорации, продажи единых ски-пассов продлятся до конца зимнего сезона, то есть ориентировочно для июля. Единый билет дает право туристам кататься по три дня на каждом курорте, а также по одной дополнительной поездке на канатной дороге любого из курортов до конца мая в любой день.

В сообщении пресс-службы отмечается, что благодаря единому ски-пассу турист сам сможет решить, какие курорты посетить в первую очередь, также его введение направлено на повышение привлекательности региона, где ранее курорты работали независимо друг от друга. При этом на курортах действует общая инфраструктура платежных систем, внедренная еще в 2018 году.

В ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", был переименован в АО "Кавказ РФ". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Напомним, что горный курорт "Ведучи" был открыт в конце января 2018 года. Из-за недостаточной высоты снежного покрова власти Чечни тогда организовали масштабную доставку снега на курорт. За первые три месяца курорт, по данным властей, посетили около 17 тысяч туристов, но местные жители подвергли эти цифры сомнению. Сомнительными показались показатели посещаемости курорта и в 2019 году, когда, по данным властей Чечни, за первые шесть дней его посетили более тысячи туристов.

В 2022 году, по данным Минэкономразвития России, турпоток на "Ведучи" вырос на 25%.

Курорты Кабардино-Балкарии, в первую очередь "Эльбрус", по данным властей, в 2025 году посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

