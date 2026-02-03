Financial Times назвало проблемы Кадыровых риском для Кремля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Устойчивость клана Рамзана Кадырова, который служил одной из ключевых региональных опор путинской власти, оказалась под вопросом на фоне информации о проблемах со здоровьем Кадырова-старшего и его желаемого преемника Адама Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты.

Спустя две с половиной недели после сообщений об инциденте Адам Кадыров поддерживает нерегулярную публичную активность в соцсетях, но не публикует своих новых изображений - ни видео, ни фото. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни заявили, что их волнуют многочисленные ежедневные бытовые проблемы, а к разговорам о состоянии здоровья Кадырова-младшего они безразличны.

Кремль рискует утратить в той или иной мере свой контроль над происходящим в Чечне, если в республике развернется борьба за власть, предположило британское издание Financial Times, анализируя информацию о вероятных проблемах со здоровьем у главы региона Рамзана Кадырова и его третьего сына Адама.

Созданная Кадыровым система управления Чечней, обеспеченная семейным кланом, служила “важнейшей опорой правления Владимира Путина”, но сообщения о проблемах со здоровьем у отца и сына Кадыровых продемонстрировали ее неустойчивость, указывает издание.

Хотя Рамзан Кадыров опровергает все сообщения о своей болезни, ухудшение состояния его здоровья очевидно по видеозаписям, которые демонстрируют изменения во внешнем виде, походке и движениях; собеседник FT также обратил внимание, что Кадыров в последнее время передвигается с тростью.

В начале января Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей госпитализации: на видео с министром по нацполитике он продекларировал "боевой настрой" и озвучил серьезный план тренировок "отжимания, бои без правил, борьба, бокс". При этом Кадыров не выглядел на записи настолько бодрым и активным, как утверждал - он подпирал голову рукой, жестикулировал вяло, а паузы в его речи Ахмед Дудаев заполнял наводящими фразами. 1 августа 2025 года, после слухов о госпитализации и паузы в появлениях на публике, Кадыров опубликовал видео своих занятий на велотренажере, заявив, что "постепенно" возвращается к нагрузкам "после перерыва". За первые два месяца 2025 года Рамзан Кадыров дважды уходил в отпуск, между появлением на публике после первого отпуска и объявления о втором прошло менее двух недель. О версиях насчет состояния здоровья Рамзана Кадырова в 2023 году рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как "хоронили" Кадырова: спекуляции на теме смерти".

В сложившейся ситуации в Чечне назревает борьба за власть: политологи уверены, что уже в ближайшее время “высокопоставленные чеченские деятели” начнут представлять себя Кремлю в качестве “лучших преемников” Кадырова. В Москве надеются, что ситуацию удастся разрешить без “форс-мажорных обстоятельств или вакуума власти”, однако риски конфликта сохраняются. При этом в силу большой вовлеченности в военный конфликт с Украиной у Москвы ограничены ресурсы для реагирования на возможный кризис на Кавказе, констатирует издание.

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров или вице-премьер, как Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

Блогер Ислам Белокиев, в свою очередь, обратил внимание, что глава правительства Чечни Магомед Даудов резко увеличил "до беспрецедентных масштабов" свою охрану. "Это косвенный сигнал о том, что он рассматривается Кремлем как один из ключевых кандидатов на роль следующего главы Чечни. Это решение не могло быть принято без санкции Москвы. Именно Даудов сегодня де-факто контролирует аппарат и внутреннюю систему власти в республике. (...) Формально последнее слово будет за Путиным, но на практике он ориентируется на рекомендации силового блока и ФСБ, которые курируют регион на месте. Судя по всему, именно они сделали ставку на Даудова как на наиболее управляемую и встроенную в систему фигуру", - заметил он.