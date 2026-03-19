Физрук из Чечни убит в боях на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вахит Мензиев из Наурского района Чечни убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 261 убитого там военнослужащего из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта власти официально признали убитыми на Украине не менее 4355 бойцов из СКФО, в том числе 260 - из Чечни.

В школе станицы Мекенской Наурского района Чечни проводятся мероприятия в память про учителя физкультуры Вахита Мензиева, который не вернулся из зоны боевых действий. По словам коллег, у Мензиева остались двое детей.

Мензиев - выпускник Мекенской школы, с 2015 года работал в ней учителем физкультуры.

“С началом специальной военной операции (СВО) Вахит одним из первых записался добровольцем, чтобы защищать интересы своей Родины. В одном из боев он был ранен, но с трудом выбрался к своим и проходил лечение в Ростове-на-Дону. В апреле 2023 года, после реабилитации, он снова отправился на Украину и с 4 июля 2023 года считается пропавшим без вести”, - говорится в сообщении на странице школы “ВКонтакте”.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 261 военнослужащего из Чечни (власти обнародовали имена 238 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен). "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале марта стали известны имена еще двух убитых чеченских комбатантов из Веденского района - Зелимхана Батукаева и Алхазура Сайханова. Районные власти в Чечне редко информируют о числе убитых бойцов, как правило, информацию публикуют фонд "Защитники Отечества" по республике и местные телекомпании, отчитываясь о наградах, переданных родным.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". Так, без документов о том, что боец принимал участие в боевых действиях и погиб на СВО, невозможно воспользоваться льготами, например, на бесплатное место в детском садике, обратиться за выплатами в военкомат, рассказали семьи, которые столкнулись с проблемами при получении официальных документов у подразделения.